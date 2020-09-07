Namibya Hakkında Bilgiler; Namibya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ülkenin resmi bayrağı kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz renklerinden oluşuyor. Kırmızı renk Güney Batı Afrika Ordusunu, beyaz renk ise barışı simgeler. Mavi renk, Atlas Okyanusunun, yeşil renk ülkedeki ormanların sembolüdür. Bayrağın sol kısmında bir de güneş yer alıyor. Güneşteki 12 ışın, ülke sınırları içerisinde yaşayan 12 etnik grubu simgelemektedir. Ek olarak sarı, mavi ve yeşil renklerinden oluşan Namibya Devlet Başkanı bayrağı mevcuttur.

Kartal ve boğa figürlerinin yer aldığı bayrağın alt kısmında ''Adalet', ''Birlik'' ve ''Özgürlük'' yazar. Namibya 14 idari bölgeye ayrılmıştır. 825.419 kilometrekarelik bir alana sahip olan ülke 38 şehirden oluşmaktadır. En kalabalık illeri ve yerleşim bölgeleri ise şunlardır: Windhoek, Walvis Bay, Katima Mulilo, Rundu, Helao Nafidi ve Mariental. Bu şehirlerde en çok çıkarılan madenler uranyum, altın ve elmastır. Ülkenin en büyük dağı 2606 metre yüksekliğindeki Brandberg Dağıdır. Namibya'nın başlıca nehirleri, Zambezi, Turuncu Nehir, Kuiseb, Okavonga ve Kunene Nehridir.

Namibya Nerededir?

Afrika kıtasının güneybatısında yer alan Namibya'nın kıyı şeridi 1572 kilometredir. Zambiya, Angola, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana ile sınır komşusudur. Coğrafi konumu itibariyle ülkede hem tropikal hem de step iklim görülür. Sonbahar aylarında yağış fazladır.

Namibya Nüfusu Ne Kadar? (2020)

2020 yılı verilerine göre Namibya'nın (tahmini) nüfusu 2.540.905'dir. Ülkede çok sayıda kabile bulunmaktadır. Yerli halkın %60'ını Ovambo kabilesi oluşturur. Ülkenin etnik dağılımında İspanyollar, Almanlar ve İngilizler de yer alıyor. Ortalama yaşam süresi kadınlarda 66, erkeklerde 61'dir. Son açıklanan verilere göre ülkenin okuryazarlık oranı %88'dir.

Namibya'nın Başkenti Neresidir?

Namibya'nın başkenti Windhoek'tir. Khomas Bölgesinde yer alan kentin yüz ölçümü 5.133 kilometrekare, nüfusu ise yaklaşık 340.000'dir. Windjoek'in dünya genelinde 15 kardeş şehri bulunuyor. Bu şehirlerden bazıları Richmond, Virginia (Amerika Birleşik Devletleri, Berlin ve Bremen (Almanya), Havana (Küba) ve Şangay'dır. Ülkenin aynı zamanda eğitim merkezi olan şehirde üç üniversite ve bir kolej bulunuyor. Her yıl on binlerce turist tarafından ziyaret edilen Bağımsızlık Müzesi, şehir merkezinde yer almaktadır. Müzede, Namibya tarihine dair belge ve eserler sergileniyor. En çok turist çeken diğer yerleri Christ Church ve Daan Viljoen Doğa Koruma Alanı'dır.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Rundu, Namibya'nın en büyük ikinci şehridir. Okavonga Nehri, Rundu'da tarımın gelişmesini sağlamıştır. Şehrin nüfusu yaklaşık 40 bindir.

Namibya sınırları içerisinde yer alan diğer önemli şehirler ve yerleşim bölgeleri şunlardır: Luderitz, Opuwo, Walvis Koyu, Khorixas, Gobabis, Rehoboth, Okahandja, Eenhana.

Namibya'nın Para Birimi Nedir?

Ülkenin para birimleri Güney Afrika Randı ve Namibya Doları'dır. Namibya Doları 1993 tarihinde tedavüle girmiştir. En küçük madeni paralar 5 - 10 cent, en büyük banknotları ise 100 ve 200 dolardır. Güney Afrika Cumhuriyetinin resmi parası olan Güney Afrika Randı da ülkede kullanılan bir diğer para birimidir. Namibya Merkez Bankası, her iki parayı da basma ve dağıtma yetkisine sahip olan tek kurumdur.

Namibya'da Konuşulan Diller

Namibya'nın resmi dili İngilizcedir. Onaylanmış azınlık dili ise Afrikaans. Felemenkçenin bir lehçesi olan Afrikaans, bölge yaşayan Hollandalılar ve Almanlar tarafından konuşulur.

Namibya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Türkiye ile Namibya arasındaki saat farkı: 1

Namibya saat 15.00 iken Türkiye'de saat 16.00'dır.