Ölüdeniz Nerede? (Hangi İldedir) - Ölüdeniz'e Nasıl Gidilir?

Ölüdeniz Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı olan bir bölgedir. 2016 senesinde dünyanın en güzel kumsalı olarak seçilen Ölüdeniz kumsalı her yıl binlerce turisti ağırlar. Bu sebeple Ölüdeniz oldukça popüler bölgeler arasında yer almaktadır.

Ölüdeniz Nerede Hangi İldedir?

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz beldesinde yer alan Ölüdeniz; Anadolu'nun güneybatısında bulunan Teke Yarımadası'nda yer alır. Lagün oluşumlarından bir tanesi olan Ölüdeniz özellikle sığ denizi sayesinde yüzme bilmeyenleri bile rahatlıkla yüzebileceği bir denizdir. Bu sebeple birçok kişi tarafından oldukça tercih edilir.

Ölüdeniz aslında bir denizken, hareketliliğin az olmasından dolayı Ölüdeniz adını almaktadır. Ancak durgun olmasına rağmen her gün kendini yenileyen bir özelliğe sahiptir. Bu durum denizin her zaman temiz kalmasını sağlar. Böylece her mevsim güzel ve özellikle yaz mevsimi ve sonbaharın ilk aylarında hem yerli hem yabancı turistlere ev sahipliği yapar.

Ölüdeniz'e Nasıl Gidilir?

Ölüdeniz’e gitmek için Türkiye'nin hemen hemen her ilinden otobüs bulunmaktadır. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz eşsiz manzarası ve güzellikleri ile herkes tarafından görülmesi gereken yerler arasındadır. Ölüdeniz Beldesi Muğla'da bulunmaktadır. Karayolu ile ulaşım yapmak isteyen herkes için önce Muğla'nın Fethiye ilçesine gelmek gerekmektedir.

Bölgeye Antalya, Burdur ve Muğla tarafından olmak üzere üç farklı yoldan gelinebilir. Ankara- Ölüdeniz arasında 630 kilometre olan mesafe yaklaşık 9 saat kadar sürer. İzmir- Ölüdeniz arası 347 kilometre uzaklıkta bulunur ve Ölüdeniz’e yaklaşık 5 saatte ulaşılabilir. Antalya- Ölüdeniz arası ise 205 kilometredir ve araç ile yaklaşık 3 saatte ulaşılır. İstanbul- Ölüdeniz arası ise 810 kilometre olup yaklaşık 11.30 saatte bölgede olmak mümkündür.

Kendi aracı ile gelmek istemeyenler ise hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinden otobüs bulunmaktadır. Bölgeye havayolu ile ulaşım da mevcuttur. Dalaman Havalimanı’na İstanbul ve Ankara'dan direkt uçuş seferleri bulunmaktadır. Uçak yaklaşık bir buçuk saat kadar sonra Dalaman'a ulaşır. Havalimanından Fethiye’ye ulaşım işte Dalaman Havalimanı'ndan servis ve otobüslerle sağlanmaktadır. Havalimanı Fethiye’ye ulaşımı ise yaklaşık 55 kilometre kadardır.