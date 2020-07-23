Ortaköy'e Nasıl Gidilir? Ortaköye Toplu Taşıma İle Ulaşım

Ortaköy İstanbul'un en önemli semtleri arasındadır. İstanbul'un kalbi olan semtlerden bir tanesi Ortaköy'dür. Bu sebeple yıl boyunca hem İstanbul'da yaşayanları ağırlayan Ortaköy İstanbul dışından da yerli ve yabancı birçok turisti ağırlamaktadır. Bu sebeple her daim kalabalık olan semtlerden bir tanesidir.

Ortaköy'e Nasıl Gidilir?

Ortaköy İstanbul'un konum olarak en kolay bulunabilecek alanlarından bir tanesidir. Beşiktaş ilçesine bağlı olan Ortaköy oldukça kolay bulunabilen semtlerdendir. Tarihi ve doğal güzellikleri birçok insanı kendine çeker. Bölgeye onlarca toplu taşıma aracı gitmektedir. Aynı zamanda kişiler kendi araçlarıyla da bölgeyi kolayca ulaşım sağlayabilir.

Ortaköy Boğaziçi'nin Avrupa yakasında bulunan İstanbul Beşiktaş ilçesine bağlı bir semttir. Boğaz kıyısında bulunan semt oldukça hareketli bir semt olarak her yıl binlerce turisti ağırlar. Özellikle kumpir ve waffle ile herkes tarafından bilinen Ortaköy bölgeye gelen herkesin mutlaka tattığı bu lezzetlere de sahiptir. Tarihi Ortaköy Camii Boğaz Köprüsü'nün yanı başında yer alan oldukça önemli tarihi eserlerden biridir.

Ortaköy'e Toplu Taşıma İle Ulaşım

Ortaköy toplu taşıma ile oluşumun en sık yapıldığı alanlardan bir tanesidir. İstanbul' un Beşiktaş İlçesi'nde bulunan Ortaköy'e birçok toplu taşıma aracı ile ulaşmak mümkündür.

Anadolu Yakası’ndan Ortaköy'e gitmek isteyenler için Kadıköy rıhtımdan Beşiktaş Vapuruna binerek Ortaköy'e yönüne giden Bahçeşehir Üniversitesi durağında indikten sonra buradan 22, 22RE, 25, 25E, 40T, 42T numaralı otobüslerden herhangi birine binilerek Ortaköy otobüs durağında inerek Ortaköy'e ulaşmak mümkündür.

Üsküdar'dan Beşiktaş vapuruna binerek Beşiktaş'ta Ortaköy yönüne doğru giden vapurla Bahçeşehir Üniversitesi durağında inerek yine aynı numaralı otobüslerle Ortaköy durağında inerek Ortaköy'e ulaşmak mümkündür.

Kartal Pendik Tuzla ve Maltepe taraflarından gelenler için ise Kadıköy Tavşantepe Metro ile Kadıköy'e gelinerek yine Kadıköy'de Rıhtımdan Beşiktaş Vapuruna binerek yine aynı yolları izleyerek bölgeye ulaşmak mümkündür.

Avrupa Yakası'ndan gelenler için ise Büyük çekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Mecidiyeköy taraftarından gelen kişiler için herhangi bir metrobüse binerek Zincirlikuyu'ya gelinlikten sonra Beşiktaş çıkışından çıkılıp Bahçeşehir Üniversitesi durağından yine aynı numaralı otobüslere bindirilerek Ortaköy'e ulaşmak mümkündür.

Bağcılar, Güngören tarafından gelen kişiler için ise Kabataş Bağcılar tramvay hattı ile Kabataş durağında inerek yine buradan Kalkan 22 ve 22E 25E otobüslerinden birinden birine binilerek Ortaköy'e ulaşmak mümkün olmaktadır. Esenlerden gelenler için ise Yenikapı Havalimanı metrosunda binerek Aksaray'da inip Kabataş Bağcılar Tramvay ile Kabataş'a gelip buradan 22, 25E numaralı otobüslerden biriyle Ortaköy'e ulaşmak mümkündür.