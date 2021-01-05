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05.01.2021 - 12:13 |

Palandöken'de zipline hattı maceraseverleri ağırlıyor

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e kurulan buz duvarı ve zipline hattı adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, heyecan sevenleri Palandöken'e davet etti.

Palandöken'de zipline hattı maceraseverleri ağırlıyor

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımındaki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre genişliğinde yapılan 'suni buz dağı' ile aynı bölgedeki 700 metre uzunluğunda 70 metre yükseklikteki 'zipline' hattı Türkiye'deki kayak merkezlerinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Macera tutkunları, buz tırmanışından sonra, bindikleri zipline ile çığlıklar atarak karşı dağa geçiyor.

Palandökende zipline hattı maceraseverleri ağırlıyor

Aynı anda farklı heyecanlar

Türkiye'nin 1850 rakımdaki en yüksek şehirlerinden olan ve kış turizminde adını dünyaya duyuran Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi, yenilenen yüzüyle macera severlere farklı aktivite imkanları sunuyor. Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım imkanı sunan Palandöken, adrenalini yüksek macera sporlarıyla da macera tutkunlarına yaz, kış demeden keyifli anlar yaşatıyor. Kış turizminin parlayan yıldızı olan Palandöken'e gelenler kayak ve snowboardun dışında kızak, yamaç paraşütü, gece kayağı, buz tırmanışı dev salıncak, insan sapanı ve zipline keyfini aynı anda yaşayabiliyor

Bankaya yatırması için verilen 2 milyon lirayı çaldıKocaeli'nin Çayırova ilçesinde çalıştığı bir fabrikadan kendisine bankaya yatırması için verilen 2 milyon TL ile 20 gün önce ortadan kaybolup, para ile lüks otellerde kalıp, 4 otomobil ve taksi plakası satın alan muhasebe elemanı A.C.O. ve suç ortakları yakalandı. A.C.O.'nun kaldığı otelde paraları ve eşyaları çarşafla bohça yapıp taşıması güvenlik kamerasına yansıdı.
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