Perge Antik Kenti Antalya İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Akdeniz Bölgesinin önemli turistik alanlarından birisi de Perge Antik Kentidir. Geçmişi uzun yıllara dayanan Perge Antik Kenti her yıl birçok ziyaretçi ağırlamaktadır.

Perge Antik Kenti Nerede?

Ülkemizde en çok tercih edilen turistik alanlarından birisi de Akdeniz Bölgesidir. Yıl içerisinde pek çok yerli ve yabancı turist ağırlayan Antalya ilinde Perge Antik Kenti bulunmaktadır. Antalya ilinin 18 kilometre doğusunda bulunan Aksu ilçesi sınırlarında yer almaktadır.

Perge Antik Kentine Nasıl Gidilir?

Perge Antik Kenti Barbaros Mahallesi içerisinde yer almaktadır. Aksu Nehrinin batısında bulunan iki tepe arasına kurulu bir yerdedir. Perge Antik Kentine ulaşım için birçok alternatif bulunmaktadır. Bunlardan biri otobüsler ulaşım sağlanmasıdır. Otobüsler ile gidecek kişilerin ilk olarak Antalya'nın Aksu ilçesine gitmeleri gerekir. Antalya Merkezden AC03 numaralı otobüsler Aksu ilçesine gitmektedir. Ortalama 1 saat süre sonunda otobüsler ile Perge Antik Kentine ulaşım sağlanabilir.

Diğer bir alternatif ise özel araçlar ile ulaşımdır. Kendi araçlarınız ile gidecekseniz Antalya'nın Aksu ilçesine ulaşım sağlamanız gerekir. Aksu ilçesine geldikten sonra Perge Tabelası ile karşılaşırsınız. Buradan jandarmanın önündeki yol üzerinden 2 kilometre yol gittikten sonra Perge Antik Kentine ulaşım sağlayabilirsiniz.

Perge Antik Kenti Hakkında Bilgi

Perge Antik Kentinin Tunç Çağı döneminde yapıldığı bilinmektedir. Perge Antik Kenti Helenistik döneminde en güzel şehirlerarasında yer almıştır. Bu sebeple o dönemin merkezi olduğu tahmin edilmektedir. Çok geniş bir alana sahip olan Perge Antik Kenti Akdeniz Bölgesi içerisinde sıklıkla ziyaret edilen önemli tarihi yapılardan birisidir. Akdeniz Bölgesinin önemli tarihi yapılarından olan Perge Antik Kenti herkesin mutlaka gezmesi ve görmesi gereken yerlerden birisidir.

Perge Antik Kenti Tarihi

Tunç Çağı döneminden geldiği bilinen Perge Antik Kenti Pamfilya bölgesinde bulunmaktadır. Perge Antik Kentinde birçok mağara ve yerleşim alanlarına rastlanılmıştır. Bu bölge döneminde merkezi konumundadır. Bu bölge hayvancılık ve tarım ile birlikte pek çok alanda önemli topraklar olarak bilinmekte idi.

Perge Antik Kenti dönemi M.Ö. 4000 ya da 3000 yıllarında denk gelmektedir. Cilalı taş devri ile birlikte bakır çağı döneminde de Perge Antik Kenti yerleşim merkezi olarak kullanılmıştır.