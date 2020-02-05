Rusya'nın en gizemli yeri: Ölüler kenti Dargavs

Dargavs, dünyanın en ilginç ve gizemli yerlerinden biri. Rusya'nın güneyinde, Kafkas Dağları eteklerinde bulunan Dargavs, dünyanın en büyük ölü şehrinden biri. Dargavs, 10 bin ölüye ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın Çirkinler Başkenti



Yaklaşık bin yıl önce gerçekleşen Moğol istilası sırasında öldürülen insanlar için inşa edilmeye başlayan Dargavs'ta insanlar eşyaları ve mal varlıklarıyla birlikte defnedildi.

Bu kasabaya giriş paralı!



Gürcistan sınırındaki bölgede yüzyıllardır ayakta kalan Dargavs, 16. yüzyıldan itibaren civarda yaşayan bölge insanlarının da defnedildiği bir ölü şehre (nekropolis) dönüştü.