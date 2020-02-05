05.02.2020 - 15:49 |
Rusya'nın en gizemli yeri: Ölüler kenti Dargavs
Dargavs, sadece Rusya'nın değil dünyanın da en ilginç ve bir o kadar da gizemli bir yeri. Kafkas Dağları yamacında bulunan Dargavs yüzlerce yıl önce yaşamış olan binlerce ölünün mezarına ev sahipliği yapıyor. Burayı ilginç kılan şey asırlar önce inşa edilen "ölü şehir" (nekropolis) günümzüde de ayakta.
Dargavs, dünyanın en ilginç ve gizemli yerlerinden biri. Rusya'nın güneyinde, Kafkas Dağları eteklerinde bulunan Dargavs, dünyanın en büyük ölü şehrinden biri. Dargavs, 10 bin ölüye ev sahipliği yapıyor.
Yaklaşık bin yıl önce gerçekleşen Moğol istilası sırasında öldürülen insanlar için inşa edilmeye başlayan Dargavs'ta insanlar eşyaları ve mal varlıklarıyla birlikte defnedildi.
Gürcistan sınırındaki bölgede yüzyıllardır ayakta kalan Dargavs, 16. yüzyıldan itibaren civarda yaşayan bölge insanlarının da defnedildiği bir ölü şehre (nekropolis) dönüştü.