 Şakayık için koruma alanı oluşturuldu

Halk arasında "İtecik Lalesi" olarak bilinen ve her yıl bahar aylarında açan çiçeğin koruma altında olduğunu anımsatan Kocabıyık, şu bilgileri verdi:

"Çiçeğin bulunduğu yaklaşık 5 hektar alan Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından İtecik Lalesi Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edildi. Bu çiçek, kayalık ve çalılık bir alanda görülmektedir. Bahar döneminde özel tedbirler alınarak korunan lalenin, patatese benzeyen yumruları toprağın 25-75 santimetre altında bulunuyor. Uşak’ta doğal olarak yalnızca bu alanda yetişen koruma altındaki lale, 10-15 gün süreyle çiçek veriyor."