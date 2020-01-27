Sarnıç Fine Dining Restaurant'ta 14 Şubat'a özel lezzetler

Ocak ayının başında eski İstanbul’un merkezi Sultanahmet’te kapılarını açan Türkiye’nin ilk Curio Collection oteli Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton, Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak ve aşkını farklı deneyimlerle taçlandırmak isteyen çiftlere birbirinden romantik kutlama alternatifleri sunuyor.

Büyülü bir ortamda, romantizm yüklü bir yemek deneyimi ‘Sarnıç Fine Dining Restaurant’

Topkapı Sarayı’nın duvarına bitişik, tarihi Soğukçeşme Sokağı’nın simgesi olan 1500 yıllık su sarnıcında sevgilinizle geçireceğiniz Sevgililer Günü kutlama yemeği, en özel anılarınız arasındaki yerini alacak. Bizans izlerini taşıyan tarihi dokusu ve usta şeflerin ellerinden çıkan eşsiz lezzetleriyle misafirlerine özel bir deneyim yaşatan Sarnıç Fine Dining Restaurant, ayrıcalıklı bir Sevgililer Günü yaşamak isteyen çiftler için ideal.

Gitar ve keman ezgilerine solo performansın eşlik edeceği sevgililer günü menüsü, başlangıcını, közlenmiş pancar ve çıtır rokalar eşliğinde “Dana Carpaccio” ile yapacak. Pancar yaprakları üzerinde “Kadayıflı Karides” ile devam edecek lezzet şölenin ana yemek seçimi ise Harem’de bir Venedikli adını taşıyan trüf ve yaban mantarlı risotto ile servis edilecek bonfile olacak. Aşkınızı kutladığınız bu özel geceye son tatlı dokunuşu ise çikolata kafesi içinde frambuaz parfe ve mini makaronlar yapacak.