Soğuksu Milli Parkı Ankara İlinde Nerededir, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Özellikleri

Ankara iline yaklaşık olarak 80 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuksu Milli Parkı, tam anlamıyla bir doğa harikasıdır. Hafta sonunu geçirmek adına iyi zaman geçirmek için burası tercih edilebilir. Bunun dışında doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık gibi aktivitelerin de gerçekleştirilmesi olağandır. Bununla beraber bilimsel doğa araştırmaları adına burası oldukça uğrak bir yerdir.



Soğuksu Milli Parkı Ankara İlinde Nerededir?



Ankara şehrine yaklaşık olarak 80 kilometre uzaklıkta yer alan bu park, şifalı kaplıcalarıyla popüler olan Kızılcahamam ilçesinde bulunmaktadır.



Soğuksu Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Ankara'ya 80 kilometre uzaklıkta yer alan Soğuksu milli parkına Ankara ilinden gidebilmek adına; Ankara Çevreyolundan Kazan- Kızılcahamam çıkışından çıkılarak Kızılcahamam'a doğru gidilmelidir. Otoyoldan çıkıldığı zaman D570 Ankara- Bolu yolundan Kızılcahamam'a ilerlenmelidir. 50- 55 kilometre boyunca ilerledikten sonra ilçeye ulaşmak mümkün olacaktır. İlçeye ulaştıktan hemen sonra trafik tabelalarında Soğuksu Milli Parkı yönünü takip etmek gerekir. Sağdan kavşağa girdikten hemen sonra sola dönüp Kızılcahamam içerisinden milli parka gidilecektir. Bu kavşaktan sonra 5 kilometre ilerleyip milli parka ulaşmak kesin olacaktır. 5 kilometrelik yolun sonu milli parka çıkmaktadır.



Soğuksu Milli Parkı Giriş Ücreti



Milli parkın giriş ücretleri, değişkenlik göstermektedir. Milli parka arabalı ve arabasız girişler, ATV ve motosiklet aracılığıyla girişler ücrete tabi tutulmaz. Otobüs ile girişler ise 195 Liradır.



Soğuksu Milli Parkı Özellikleri



Soğuksu Milli Parkı 1959 senesinde, milli park şeklinde ilan edilmiş olup yüzölçümü yaklaşık olarak 1050 hektardı. 1997 senesinde yapılan bazı değişikliklerle 1187 hektara kadar yükseltilmiştir. Soğuksu

Milli Parkı; İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin yer aldığı geçiş kuşağındaki ormanların olduğu bölge içinde bulunuyor.



Parkın içerisinde bazı kartal çeşitleri ve kara akbabalar yuva yaparlar. Ormanlık kısmında bazı yırtıcı hayvanlar, geyikler, tavşan, sincap gibi bazı türler bulunmaktadır. Parkın içerisinde sarıçam, karaçam, gürgen ve köknar ağaçları bulunmaktadır. Pek çok çeşitten çiçeği de görmek mümkündür. Soğuksu Milli Parkında 242 hektarlık açık alan yer almaktadır. Parkta pek çok aktiviteyi gerçekleştirmek, hafta sonunu iyi bir şekilde geçirmek mümkündür.