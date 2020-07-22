Sümela Manastırı Nerede? (Hangi İldedir) - Sümela Manastırına Nasıl Gidilir?

Sümela Manastırı Türkiye'nin en önemli tarihi turistik yapılarından bir tanesidir. Herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanan manastırın yapısı birçok ziyaretçiyi kendine hayran bırakmaktadır. Sarp kayalar üzerine kurulmuş manastır nasıl yapıldığı oldukça merak konusudur. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı bulunan bölgede Sümela Manastırı dünyanın birçok bölgesinden turisti ağırlamaktadır.

Sümela Manastırı Nerededir?

Sümela Manastırı ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Trabzon şehrinin Maçka ilçesi Altındere köy sınırları içerisinde yer alır. Sümela Manastırı sarp, dik koyu renk kayalıklar üzerine kurulmuş bir Manastır’dır. Halk arasında Meryem Ana adı ile anılan Sümela Manastırı vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunur.

Sarp kaya üzerine yükseğe kurulması genel anlamda manastırların kurulma özelliklerine yakındır. Çünkü manastırlar insanların inzivada yaşadığı alanlardır. Bu sebeple şehir dışında, ormanlarda, mağara ve su kenarlarında kurulmaktadır. Bu bağlamda Sümela Manastırı da Manastır geleneğini sürdüren en önemli yapılardan biridir.

Sümela Manastırı Tarihi

Sümela Manastırı Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 375/395 yılları arasında iki rahip tarafından kurulmuştur. 6. Yüzyılda onarımı yapılan Sümela Manastırı daha sonra 13. Yüzyıl itibarıyla bugünkü görünümünü almıştır. Zaman zaman tadilata uğrayan Sümela Manastırı özellikle 1. Dünya Savaşı sırasında Ruslar tarafından el konulmuştur. Osmanlı Devleti'nin bölgenin hâkimiyetine alması üzerine Sümela Manastırı bölgedeki halkın hakları korunmuştur. Sümela Manastırı 1923'ten sonra tamamen boşaltılmıştır.

Sümela Manastırı’nın Bölümleri

Yüzyılda yapılan Sümela Manastırı zaman zaman eklemeler yapılarak bugünkü halini almıştır. Ana Kaya Kilise, Şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane bölümlerinden oluşmaktadır. Manastırın içinde görkemli duvar resimleri, freskler yer almaktadır. Manastır son haline 19. Yüzyılda kavuşmuş ve bugünkü görünümünü almıştır.

Sümela Manastırı'na Nasıl Gidilir?

Sümela Manastırı Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Altınkaya Köyü'nde sınırları içerisindedir. Bölgeye karayolu, denizyolu ve havayolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Trabzon merkeze bu 3 ulaşım yoluyla da gidilebilir. Manastıra daha sonra karayoluyla ulaşmak gerekmektedir. Böylece manastıra ulaşmak oldukça kolay olmaktadır.

Manastır;

Yaz döneminde 09.00- 19.00 saatleri arasında ziyarete açıkken,

Kış döneminde 08.00- 16.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Böylece isteyenler 4. Yüzyıldan kalma Manastırı bu saatler içerisinde ziyaret edebilir.