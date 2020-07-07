Rizenin FÄ±rtÄ±na Vadisindeki ÅŸimÅŸir aÄŸaÃ§larÄ±nda, 2004 yÄ±lÄ±nda hastalÄ±k gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±. HastalÄ±k nedeniyle ÅŸimÅŸirlerin gÃ¶vde ve dallarÄ±nda Ã§Ã¼rÃ¼meler baÅŸladÄ±, odun dokusunun niteliÄŸi bozuldu. Zaman iÃ§inde aÄŸaÃ§larÂ kuruma tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 1,5 hektarlÄ±k ÅŸimÅŸir ormanÄ±ndaki kurumanÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. HastalÄ±ÄŸÄ±n belirlenmesi iÃ§in oluÅŸturulan ÅžimÅŸir Gen OrmanÄ±'ndanÂ kabuk ve toprak analizleri alÄ±ndÄ±, Ä°talyadan gelen uzmanlar da bÃ¶lgede inceleme yaptÄ±. Ä°lk bulgulara gÃ¶re ÅŸimÅŸir aÄŸaÃ§larÄ±na, Sibiryadan ithal edilen kÃ¶mÃ¼rÃ¼n nakliyesi sÄ±rasÄ±nda bulaÅŸan mantar hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zarar verdiÄŸi tespit edildi.Â Ã‡alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ±Â 10 ile 12 metre boyunda, 20 ileÂ 30 santimetre Ã§apÄ±ndaki ÅŸimÅŸir aÄŸaÃ§larÄ±na geliÅŸtirilen ilaÃ§ ile aÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiye'nin tek yaÅŸlÄ± ÅŸimÅŸir ormanÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar sonuÃ§ verdi. Yaz aylarÄ±ylaÂ birlikte ormandaki ÅŸimÅŸir aÄŸaÃ§larÄ±, tepeden filiz vererek, yeniden yeÅŸermeye baÅŸladÄ±. Uzun bir aradan sonra yeniden yeÅŸeren yosunlarla kaplÄ± ormanlar, turistlerin de ilgi odaÄŸÄ± oldu. DÃ¼ÄŸÃ¼n sezonunun aÃ§Ä±lmasÄ±yla Ã§iftler deÂ fotoÄŸraf Ã§ekimiÂ iÃ§in ÅŸimÅŸir ormanlarÄ±nÄ± tercih ediyor.

Åženyuva kÃ¶yÃ¼nÃ¼n eski muhtarÄ± Atilla GÃ¼neri, yosunlarla kaplÄ± ÅŸimÅŸir ormanÄ±na yoÄŸun ilgi gÃ¶sterildiÄŸini belirterek, "ÅžimÅŸir ormanlarÄ±mÄ±zda 2004-2005 yÄ±llar arasÄ±nda bir kuruma baÅŸladÄ±. HiÃ§bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunamadÄ± ve 2010 yÄ±lÄ±nda tamamen kurudu. Bir mantar hastalÄ±ÄŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla bu kurumanÄ±n olduÄŸu belirtilmiÅŸti. YÃ¶re insanÄ± da ormancÄ±lar da ÅŸimÅŸirlere sahip Ã§Ä±ktÄ±. Kimse aÄŸaÃ§larÄ± kesmedi. BugÃ¼n mutlulukla gÃ¶rÃ¼yoruz ki aÄŸaÃ§lar yeniden hayata dÃ¶ndÃ¼. AÄŸaÃ§lar sÃ¼rgÃ¼n vermeye, yaprak aÃ§maya baÅŸladÄ±. Ä°lk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde sevinÃ§ten havalara uÃ§tuk. Yosunla kaplanan ÅŸimÅŸir ormanlarÄ± da vatandaÅŸlarÄ±n ilgisini Ã§ekti ve son yÄ±llarda Ã¶zellikle fotoÄŸraf Ã§ektirmek iÃ§in burayÄ± tercih eder hale geldiler. Biz ÅŸimdi bÃ¼yÃ¼k bir sabÄ±rla kuruyan bÃ¼tÃ¼n aÄŸaÃ§larÄ±n yeÅŸermesini bekleyeceÄŸiz"Â dedi.