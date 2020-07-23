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TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± gÃ¶lÃ¼ olan, kuÅŸlarÄ±n uÄŸrak yerlerinden AÄŸrÄ±'daki BalÄ±k GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n turizmi kazandÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Ã§evresinde, kuÅŸ gÃ¶zlem kuleleri, bungalov evler, restoranlar, kamelyalar yapÄ±lacak, gÃ¶lde tekne turu dÃ¼zenlenecek.

Â Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak AÄŸrÄ±, Ardahan, IÄŸdÄ±r ve Kars'ta faaliyet yÃ¼rÃ¼ten Serhat KalkÄ±nma AjansÄ±ndan (SERKA) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, SERKA Genel Sekreteri Oktay GÃ¼ven ve AÄŸrÄ±'nÄ±n TaÅŸlÄ±Ã§ay Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smet TaÅŸdemir'in BalÄ±k GÃ¶lÃ¼ Ã§evresinde teknik inceleme yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Â GÃ¶lÃ¼n turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

Â "GÃ¶lÃ¼n doÄŸal yapÄ±sÄ± korunarak turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor. Bu kapsamda gÃ¶l Ã§evresinde kuÅŸ gÃ¶zlem kuleleri, bungalov tarzÄ± evler, yeme iÃ§me alanlarÄ±, kamelyalar, gÃ¶lde tekne turu ve aÄŸaÃ§landÄ±rma yapÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor. 2 bin 241 rakÄ±mla TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek gÃ¶llerinden biri olan BalÄ±k GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n yÃ¼zeyi kÄ±ÅŸÄ±n buz tutuyor. Proje kapsamÄ±nda, gÃ¶lÃ¼n turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in dÃ¶rt mevsim ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak. Turistik amaÃ§lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla, gÃ¶l Ã§evresindeki kÃ¶ylerin Ã¼rettiÄŸi yÃ¶resel gÄ±da ve Ã¼rÃ¼nlerin de turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor."

Â AÃ§Ä±klamada, yerli ve yabancÄ± turistlerin yaz aylarÄ±nda BalÄ±k GÃ¶lÃ¼'nde kamp kurduÄŸuna vurgu yapÄ±larak, SERKA'nÄ±n yapacaÄŸÄ± bu Ã§alÄ±ÅŸmalarla gÃ¶lÃ¼n dÃ¶rt mevsim turistik destinasyon haline geleceÄŸi vurgulandÄ±.

Â GÃ¶lÃ¼n, Ã§evredeki ilÃ§e ve yerleÅŸim yerleri iÃ§in Ã¶nemli bir iÃ§me suyu kaynaÄŸÄ± olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

Â "Ã‡evresindeki daÄŸlardan akan dereler ve pÄ±narlar ile beslenen gÃ¶lÃ¼n, en derin yeri 37 metredir. GÃ¶lde kÄ±rmÄ±zÄ± benekli alabalÄ±k da yetiÅŸiyor. Ã–nemli bir lav seti gÃ¶lÃ¼ olan BalÄ±k GÃ¶lÃ¼, aynÄ± zamanda TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nemli kuÅŸ gÃ¶zlem alanlarÄ±ndan biri olma Ã¶zelliÄŸine sahip. GÃ¶lÃ¼n ortasÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k ada, Ã¶zellikle kadife Ã¶rdeklere ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Bu nedenle Ã¶nemli kuÅŸ gÃ¶zlem alanÄ± statÃ¼sÃ¼ne sahip olan BalÄ±k GÃ¶lÃ¼, aynÄ± zamanda kartal, ÅŸahin, keklik, yabani tavÅŸan, tilki, kurt, yaban Ã¶rdeÄŸi, martÄ±, bÄ±ldÄ±rcÄ±n ve Ã§ulluk gibi tÃ¼rler iÃ§in de Ã¶nemli bir doÄŸal yaÅŸam alanÄ±dÄ±r."

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