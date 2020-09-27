Uludağ Milli Parkı Bursa İlinde Nerededir, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Özellikleri

Uludağ Milli Parkı Uludağ ilinde bulunan ve muhteşem bir tasarımı ile milli parklar arasında örnek gösterilen yerlerden birisidir. Bursa'ya yolu düşen herkesin uğraması gereken bir yer olmaktadır.



Uludağ Milli Parkı Nerede?



Uludağ Milli Parkı ülkemizin doğal güzelliklerinden olup her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan bir yerdir. Adından da anlaşıldığı üzere Bursa ilinde yer almaktadır. Bursa'ya ortalama 20 kilometre mesafede yer almaktadır.



Uludağ Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?



Uludağ Milli Parkına özel araçlarınız ile veya dolmuşlar ile gitmeniz mümkündür. Özel araçlarınız ile gitmek isterseniz Tarihi çınarın yer aldığı İnkaya Köyü yolu üzerinden Uludağ Milli Parkına ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunlar dışında dolmuşlarla da ulaşım sağlamanız mümkündür. Bunun için Bursa İl merkezinden dolmuşlar kalmaktadır. Buradan Uludağ Milli Parkına giden dolmuşlara binerek Uludağ Milli Parkına ulaşım sağlayabilirsiniz.



Uludağ Milli Parkı Özellikler



Uludağ Milli Parkı Bursa'nın en önemli doğal güzelliklerinden birisidir. Araçlar ile Uludağ Milli Parkına gidiliyor ise karşılaşılan ilk şey parkın muhteşem kapısı olacaktır. Bu kapı özel tasarlanmış ve milli parklar içerisinde örnek oluşturmuştur. Gişelere gelindiğinde HGS ile geçiş imkanının bulunduğu görülür. Eğer araç içerisinde HGS yok ise bilet alarak da girebilirsiniz.



İçeri girdikten sonra giriş arkasında pek çok dükkan ve kır kahvesi bulunmaktadır. Burada dinlenme imkanı bulunur. Ayrıca gişelerin sol kısmında Ziyaretçi Tanıtım Merkezi yer alır. Burada Milli Park hakkında geniş bilgilere sahip olabilirsiniz. Bunun dışında Uludağ Milli Parkını tanıtan videoyu izleme hakkında sahip olabilirsiniz.



Uludağ Milli Parkına girdikten sonra Çobankaya istikametine doğru giderek yol üzerinde toplam 10 Osmanlı tarzı çeşme ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca burada pek çok piknik alanı da mevcuttur. Piknik masaları ile birlikte mangal yakma imkanına da sahipsiniz. Çocuklar için farklı park alanlarının da bulunduğu Uludağ Milli Parkı içerisinde ahşap ve taştan tuvaletlerin de yer aldığını söyleyebiliriz.



Uludağ Milli Parkı Giriş Ücreti



Uludağ Milli Parkına araçsız kişi başı ücreti 7 TL olmaktadır. Ayrıca motosiklet 14 TL, otomobil 21 TL, Minibüs 63 TL ve Çadır kurma 20 TL olmaktadır. Ayrıca karavan ile girmeniz de mümkündür. Bunun ücreti ise 30 TL'dir.