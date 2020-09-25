Ünye Kalesi Ordu İlinde Nerede? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Ünye kalesinin tarihi 2500 yıllık olarak bilinmektedir. Bu kaleye asfalt yol ile birlikte ulaşım sağlanmaktadır.

Ünye Kalesi Nerede?

Ünye kalesi Ordu'da bulunmaktadır. Ordu'nun Ünye ilçesinde yer alır. Ünye kalesinin ismi de bulunduğu ilçeden gelmektedir.

Ünye Kalesine Nasıl Gidilir?

Ünye kalesi Ordu'nun merkezine yaklaşık olarak 55 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Ordu merkezden direkt olarak Ünye'ye giden toplu taşıma araçları bulunmaktadır. Toplu taşıma araçları ile bu kaleye gitmeyi düşünüyorsanız öncelikle merkeze gelmelisiniz. Buradan yer alan otobüsler ile birlikte Ünye'ye gelebilirsiniz. Ünye'ye geldikten sonra bu noktada aktarma yapacaksınız. Ünye'de bulunan kaleye giden minibüsler bulunmaktadır. Asfalt yolu olan bu kaleye minibüsler ile birlikte ulaşabilirsiniz.

Ünye kalesine Ordu yolunu kullanarak özel araç ile birlikte gidebilirsiniz. Özel araç ile Ünye tabelalarını takip ettikten sonra Ünye merkezde yer alan Ünye kalesi tabelalarını takip ederek bu tarihi kaleye ulaşabilirsiniz.

Ünye Kalesi Tarihi

Kalenin inşa tarihi M.Ö 250'li yıllara kadar uzanmaktadır. 2. Mikradates tarafından yaptırılan bu tarihi kale kaleyi ele geçiren diğer uygarlıklar tarafından farklı amaçlarla kullanılmıştır. 10. yüzyılda Ünye kalesi Romalılar ve Pontus devleti tarafından kullanılmış bir kaledir. Romalılar ve Pontus devletinin arasında geçen tarihi savaşlarda bu kale de zarar görmüştür.

Ünye Kalesi Giriş Ücreti

Ünye kalesi giriş ücreti en merak edilenler arasındadır. Ünye kalesine giriş ücretsizdir.

Ünye Kalesi Özellikleri

- Kalenin içerisinde kral mezarlıkları bulunur.

- Kalenin yolu asfalt yoldur.

- Bir adet dehliz ve sarnıç da bulunmaktadır.

- Kalenin kapısı 5 metre yüksekliğindedir.

Ünye Kalesi Hakkında Bilgi

Günümüzde Ünye kalesi çevresinde kazı çalışmaları yapılmaktadır. Yaklaşık olarak 2500 yıllık bir geçmişi bulunur.