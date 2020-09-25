Valla Kanyonu Kastamonu İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Çok kısa zamanda tanınan ve ünlenen Valla Kanyonu dünya sıralamasında ilk dört içerisinde bulunmaktadır. Ülkemizde ise en büyük kanyon olarak yerini almıştır. Doğa seven kişilerin kısa sürede ilgi odağı olan Valla Kanyonu mutlaka gezmeniz gereken yerler listesinin başlarında gelmektedir.



Valla Kanyonu Nerede?



Valla Kanyonu ülkemizde Kastamonu iline bağlı olan Pınarbaşı ilçesi, Muratbaşı köyünde yer almaktadır. Valla Kanyonu Pınarbaşı ilçesine yaklaşık 21 kilometre mesafede yer almaktadır. Muratbaşı köyü yakınından başlayıp Devrekani Çayı ile Kanlıçay'ın buluştuğu yerden başlamaktadır. Cide taraflarında da sonlanmaktadır.



Valla Kanyonuna Nasıl Gidilir?



Ülkemizde bulunan her yerden Valla Kanyonuna ulaşım sağlanması mümkündür. Kastamonu iline 108 kilometre mesafede yer alan Muratbaşı köyüne kadar ulaşım stabilize bir yoldur. Bu yol üzerinden özel araçlarınız ile kolaylıkla gidebilirsiniz. Fakat 1.5 metre uzaklıktaki yere gelindiğinde orman ile karşılaşılır. Buradan bol oksijenli orman içerisinde yürüyüş yaparak Valla Kanyonuna ulaşım sağlayabilirsiniz.



Valla Kanyonu Hakkında Bilgiler



Valla Kanyonu dünya üzerinde en derin ikinci kanyonu olmaktadır. Derinliği 1100 metre iken uzunluğu 12 kilometre olmaktadır. Kanyon girişi herkese açıktır ve burada yer alan seyir terası üzerinde manzarayı izleme şansınız bulunmaktadır.



Kanyon içerisine rehber olmadan girilmemesi gerekmektedir. Geçici en zor kaynaklardan olan Valla Kanyonu zorlu ve tehlikeli bir yapıya sahiptir. Ayrıca kanyona girildiği zaman aynı yerden çıkış imkanı bulunmamaktadır. Cide'ye bağlı olan Hamitli köyü yolundan çıkış yapmak mümkündür.



Valla Kanyonu içerisinde oluşan göletlerde yüzmek mümkündür. Fakat içerisinde çarpma tehlikesi olan kayalar bulunmaktadır. Bazen de bir girdaba yakalanma riski de yer almaktadır. Bu tehlikelerden dolayı gölet tarafına rehbersiz geçiş izin verilmemektedir. Ayrıca pek çok zorluk ile karşılaşılmasından dolayı ziyaretçilere bu alanda kısa bir eğitim verilir.



Valla Kanyonu Giriş Ücreti



Valla Kanyonu ülkemizde ziyaret edilmeyen kişiler tarafından çok merak edilen bir yerdir. Bu nedenle bir ücreti var mı diye çok sık sorular sorulmaktadır. Valla Kanyonuna günümüzde herhangi bir giriş ücreti bulunmamaktadır. İleriki zamanlarda yolların düzeltilmesi ile birlikte ücreti olma durumu bulunmaktadır. Ayrıca ziyaret etmek isteyen kişiler için mutlaka gündüz saatlerinde ziyaret edilmesi önerilmektedir.