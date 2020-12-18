Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Van Kalesi ve Ã§evresi iÃ§in ekolojik temelli rapor hazÄ±rlandÄ±. Rapor, KasÄ±m ayÄ±nda Van Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma BÃ¶lge Komisyonunda toplantÄ± gÃ¼ndemine alÄ±ndÄ±. DeÄŸerlendirmeye alÄ±nan tescil dosyasÄ±, komisyonun 13 KasÄ±m 2020 tarih ve 241 sayÄ±lÄ± kararÄ± ile tescileÂ uygun bulundu. Bu kapsamda, dosya onaylanmak Ã¼zere bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi. BakanlÄ±kÃ§a deÄŸerlendirmesi yapÄ±lan Van Kalesi ve Ã§evresi iÃ§in 'doÄŸal sit-nitelikli doÄŸal koruma alanÄ±' tescili uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Van Kalesi ve Ã§evresiyle ilgili verilen kararÄ±n kent tarihi ve doÄŸasÄ±nÄ±n yaÅŸatÄ±lmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirten Ä°pekyolu KaymakamÄ± ve Belediye BaÅŸkan VekiliÂ Sinan Aslan, kararÄ±n VanlÄ±lara hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi. Aslan, "Van GÃ¶lÃ¼ kenarÄ±nda, tarihi Van Kalesi'nin arkasÄ±nda bulunan 2 bin 800 metre uzunluÄŸunda sahil kÄ±yÄ± - bandÄ± dÃ¼zenlenmesi ve rekreasyon alanÄ± olarak bir plan ve projemiz bulunuyor. Bu projenin gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k. Projeyle ilgili verileri ortaya koyduÄŸumuz zaman Van Kalesi ve Ã§evresiyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hayata geÃ§irilmesi amacÄ±yla ve bu doÄŸal alanÄ±n korunmasÄ±, takibi, Ã§evresel dÃ¼zenlemesi, gerekli tescil dÃ¼zenleme iÅŸlemi iÃ§in Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ nezdinde gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatarak, bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n takibini yaptÄ±k. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da talebi olan bu projenin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak Ã¼zere, Ä°pekyolu ilÃ§emiz sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yer alan Van Kalesi ve Ã‡evresi DoÄŸal Sit AlanÄ±, bakanlÄ±k makamÄ±nÄ±n 07.12.2020 tarih ve 262757 sayÄ±lÄ± oluru ile 'DoÄŸal Sit-Nitelikli DoÄŸal Koruma AlanÄ±' olarak tescil edilmiÅŸtir. Bu karar 18.12.2020 tarihli ve 31338 sayÄ±lÄ± Resmi Gazete'de ilan edilerek kesinleÅŸmiÅŸtir. VanÄ±mÄ±za ve Ä°pekyolu ilÃ§emize hayÄ±rlÄ±, uÄŸurlu olsun" dedi.Â