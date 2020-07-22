Yedigöller Nerede? (Hangi İldedir) - Yedigöller'e Nasıl Gidilir?

Bolu iline bağlı Yedigöller Milli Parkı muhteşem doğal güzelliği ile özellikle sonbahar aylarında ziyaretçilerin manzaralara şahit olmayı sağlayan Yedigöller birçok kişi tarafından sıkça ziyaret edilen bölgeler arasındadır. Bu sebeple yılın hemen hemen her ayı kampçı ve doğaseverler için oldukça çok ziyaret edilen bölgelerden biridir.

Yedigöller Nerede?

Yedigöller Batı Karadeniz Bölgesi'nde Bolu ilinin 42 kilometre kuzeyinde yer almaktadır. İstanbul ve Ankara arasında bulunan Yedigöller 1965 yılında koruma altına alınmıştır. Yedigöller 642 hektar büyüklüğünde bir alana yayılmıştır

Doğa harikası olan Yedigöller yürüyüş yolları çeşitli bitki türleri fotoğraf çekmek isteyen kişiler ve doğa ile iç içe olmak isteyenler tarafından oldukça merak edilen bir yerdir. Özellikle kamp yapmak isteyen kişiler için sonbahar aylarında muhteşem manzaralara şahit olmayı sağlar.

Yedigöller'e Nasıl Gidilir?

Batı Karadeniz Bölgesi'nin 42 kilometre kuzeyinde yer almaktadır. Zonguldak ilinin güneyinde yer alan Yedigöller Ankara- İstanbul karayolunun iki farklı güzergahından ulaşılabilmektedir. Ankara- İstanbul Karayolu’nun 152. Kilometresi Yeniçağa İlçesi’ne gelmeden Mengen tarafına dönülerek, ya da 190. Kilometresi Bolu ilinin kuzeye ayrılan yolları üzerinden ulaşılması mümkündür. İstanbul'dan Yedigöller'e gitmek isteyen kişiler Bolu TEM'den geçip Sanayi Sitesi içinden Yedigöller yoluna girilir. Ankara'dan Yedigöller'e gitmek isteyen kişiler ise Bolu ilinin Yeniçağa İlçesi’ne gelmeden ben yarın onlara dönerek buradan tabelaları takip ederek Yedigöller’e ulaşma mümkündür

Bolu’nun doğa harikası tabiat alanlarında bir tanesi olan Yedigöller; Kızılağaçlarla çevrili olan bir alandır. Bölgede 7 tane göl bulunur. Bu göller; Büyükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl ve Serin göl ve İnce göldür. Yedigöller Ayrıca 236 adet bitki türüne sahip bir alandır.

Kayın, Gürgen, Meşe, Kızılağaç, Akçaağaç, Karaağaç, Kavak, Sarı ve Karaçam, Köknar, Fındık gibi birçok bitki türü de Yedigöller Milli Parkı içinde bulunmaktadır. Yine Yedigöller Milli Parkı'nda 100’den fazla kuş türü vardır. Ayrıca onlarca bitki türü, ağaç, göller sayesinde özellikle sonbahar aylarında görenleri kendine hayran bırakacak şekilde bir doğaya sahip olan Yedigöller ziyaretçilerini her dönem ağırlamak için beklemektedir.