Kredi kartları ile yapılan alışverişlerde bazen ödeme yapılamaz ve hatalar verilebilir. 054 hatası da günümüzde birçok kişinin karşılaştığı hatalardan bir tanesidir.



054 Hata Kodu Nedir?



Alışveriş işlemlerinde kredi kartlarının otomatik ödeme talimatında en çok yaşanan problemlerden birisi vade sonu geçmiş kart olmaktadır. Alışveriş sırasında 054 hata kodu verildiyse bunun anlamı ise vade sonu geçmiş kartlar manasına gelmektedir. Yani bu kullanılan kartın vadesi dolmuş ve son kullanım tarihi dolmuştur anlamına gelmektedir. Böyle hata ile karşılaşan kişilerin bu kartları kullanmalarının imkanı bulunmamaktadır.



Bu hata kodu Ziraat Bankasında 054 numaralı pos kodu ile karşımıza çıkar. Fakat vade sonu geçmiş kart hatası diğer bankalarda farklı şekilde kodlandırılmaktadır.



Kredi kart ile alışveriş yapıldığı zaman 054 hata kodu veriyor ise bu vade sonu geçmiş kart hatası olmaktadır. Bunun anlamı kartın son kullanma tarihinin dolmuş veya hatalı olduğu anlamına gelmektedir. Pos cihazlarında 054 hartası verilmiş ise kredi kartının son kullanma tarihinin dolduğu anlaşılır. Bu nedenle bu kredi kartı ile internetten alışveriş yapılması olanaksızdır.