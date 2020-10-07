55 İnç En Boy Olarak Kaç Cm Ve Kaç Ekran Eder? 55 İnç Smart Tv (Televizyon) Ölçüleri

Televizyonlar farklı en ve boy üzerinden ölçülere sahiptir. Genelde televizyonlar yabancı ülkelerden geldiği için inç üzerinden ele alınır ve ölçülür. Ancak Türkçe üzerinden çevrildiğinde ise ekran ile beraber en ve boy üzerinden cm eşliğinde ele alınır.



55 İnç En Boy Olarak Kaç Cm ve Kaç Ekran Eder?



Dev ekran televizyonlar hem en hem boy ve hem de çaprazlama ölçüm üzerinden ele alınarak boyutları ortaya çıkarılır. Özellikle çapraz ölçüm ekranların standart olarak ne kadar büyük olduğunu anlatan ortak bir görüş olarak öne çıkmıştır. Bu doğrultuda 55 inç ekranın en ve boy ile beraber kaç cm ve kaç ekran olduğu şu şekilde ifade edilebilir;



55 inç boy ve en TV ölçüleri = 122 cm x 68 cm



55 inç ekran boyutu ölçüsü = 139,70 cm



Aynı zamanda kaç ekran olduğu ise standart bir yapı altında 55 inç daha çok 140 ekran şeklinde ifade edilmektedir. Her ne kadar tam ölçü olarak 139.7 inç olsa dahi, bu durum 140 olarak öne çıkar.



55 İnç Smart TV (Televizyon) Ölçüleri



Hem televizyon dünyasını hem de internet dünyasını insanların ayağına kadar getiren Smart TV, günümüzde farklı boyutları üzerinde evlere ve işyerlerine misafir oluyor. Bu doğrultuda 55 inç Smart televizyona ölçülerinin, 140 ekran üzerinden ele alındığını söylemek gerekir. Boy ve en olarak ise 122 cm ile 68 cm şeklinde ifade edilir.