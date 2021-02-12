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    HaberlerTeknoloji Haberleri Apple Watch kullanan sayısı belli oldu: Milyonlarca kişi!
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    12.02.2021 - 13:47 |

    Apple Watch kullanan sayısı belli oldu: Milyonlarca kişi!

    Apple'ın sevilen giyilebilir cihaz serisi olan Apple Watch serisi, milyonlarca kişiye ulaştı. Analistlere göre ise Apple Watch kullanan kişilerin sayısı raporlaştırıldı. İşte rakamlarla Apple Watch kullanıcı sayısı:

    Apple Watch kullanan sayısı belli oldu: Milyonlarca kişi!

    Analistlere göre, 2015 yılından bu yana Apple Watch kullananların sayısı 100 milyon kullanıcıyı geçmiş durumda. İlk tanıtılmasının üstünden 5 yıl geçen Apple'ın akıllı saati kısa sürede popüler hale geldi. 

    Apple Watch 102 milyon kullanıcıya ulaştı

    Aktivite takibinden kan basıncını ölçmeye kadar pek çok özelliği bulunan akıllı saatin, sektördeki talebi de oldukça yüksek. Above Avalon'dan Neil Cybart, yeni bir rapor paylaştı. Bu rapora göre Apple, Watch Series 6, Watch SE ve Apple Fitness Plus'ın piyasaya sürülmesinin ardından Aralık 2020'de pik noktasına ulaştı. 

    Apple Watch kullanan sayısı belli oldu: Milyonlarca kişi

    Yayımlanan raporda 2015 yılında ilk piyasaya sürülen Apple Watch 10 milyon kişiye ulaştı. Yıllar içinde ivmesini yükselten akıllı saat, 2016 yılında 18 milyon, 2017 yılında 32 milyon, 2018 yılında 50 milyon ve 2019 yılında 72 milyon kadar kullanıcıya ulaşmış. En son verilere göreyse 2020 yılında 102 milyon kullanıcıya ulaştı. 

    Apple yıllar içinde hedefine emin adımlarla ilerlerken, en nihayetinde 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşma hedefi de bulunuyor. Bu hedef doğrultusunda farklı özellikleri ve tasarımları saatlerine getirmeyi planlayan Apple, 2022 yılında akıllı saat satışlarının Mac'i geçmesini bekliyor. 

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