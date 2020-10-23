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    HaberlerTeknoloji Haberleri Apple’ın yeni hizmeti Apple Music Tv yayına başladı
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    23.10.2020 - 11:32 |

    Apple’ın yeni hizmeti Apple Music Tv yayına başladı

    7 gün 24 saat yayın yapılacak platformda müzik klipleri, canlı programlar ve canlı etkinlikler olacak.

    Apple’ın yeni hizmeti Apple Music Tv yayına başladı

    Hizmet şu anda ABD’de Apple Music ve Apple TV kullanıcılarına ücretsiz, kullanıcıların uygulamalarındaki Apple Music Tv sekmesine girmesi yeterli oluyor.

    Apple Music Tv, açılışında şu an için Abd’deki en popüler 100 şarkıyı içeriyor. Uygulamaya bugün Bruce Springsteen’in yeni albümü de eklenecek.

    Apple, geçtiğimiz yıl Apple Müzik Ödülleri’ni düzenlemeye başlamıştı. Düzenlenen ödüllerde her yıl dünya çapında başarı müzisyenler, şarkıcılar ve söz yazarları onurlandırılacak. Apple, Music Tv hizmetine her Cuma günü yeni klipler eklemeye de söz veriyor.

     

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