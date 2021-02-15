Apple'in yeni iPhone serisinde dikkat çeken yeni özellik detayı

Apple’ın yeni iPhone serisi hakkında bilgiler ve tahminler ortaya çıkmaya devam ediyor. iPhone 13 ya da iPhone 12S olarak adlandırılması beklenen telefon serisi için söylenenlere göre dikkat çeken bazı özellikler geliyor. AppleInsider tarafından sızdırılan bilgilerde, Max Weinbach ve EverythingApplePro yeni iPhone serisine ‘Always-On’ yani sürekli açık ekran özelliğinin geleceği söyleniyor.

iPhone 13 serisinin daha öne mini modelinin de olduğu en son ortaya çıkan sızıntılarda belli olmuştu. Serinin toplamda dört versiyon ile karşımıza çıkması bekleniyor. Telefonun aynı zamanda daha fazla pil tasarrufu sağlaması ve 120Hz LTPO ekrana sahip olması bekleniyor. Sürekli açık ekran özelliği sayesinde iPhone kullanıcıları batarya ve saati sürekli olarak ekranda görebilecek. Bu özellik en son Apple Watch Series kullanıcıları için sunulmuştu. Daha önceki iPhone’larda yer almayan bu özellik bir süredir bazı Android telefon modellerinde bulunduğunu söylememizde fayda var.

Ekran altı parmak izi okuyucusunun da gelmesi bekleniyor

Yeni iPhone serisinde beklenen diğer özellikler ise pek de şaşırtmıyor. Zira çok daha gelişmiş ultra geniş kameralar daha iyi düşük ışık performansı, astrofotografi fotoğrafçılığı gibi çeşitli modlar ve özellikler de dahil olmak üzere, kamera tarafında da önemli bir geliştirme sunulacak. Apple’ın MagSafe mıknatıslarını da geliştirmesi bekleniyor. Tasarım tarafında ise büyük bir değişim beklenmiyor olsa da pro takısına sahip modellerde ‘mat’ renginin geri döneceği bekleniyor.

Bunlara ek olarak iPhone'un Face ID ve ön kamera için daha küçük, bir çentik ve olası bir ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olacağı söyleniyor.