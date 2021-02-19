Asus ROG Phone 5 için tanıtım tarihi belli oldu

Asus ROG Phone serisi için '4' modelini atlıyor ve direkt '5' için kolları sıvıyor. Telefonun tanıtım tarihi de bu noktada ortaya çıktı. Asus'un resmi internet sitesi üzerinden başlayan geri sayımda 10 Mart tarihinde telefonun karşımıza çıkacağı söyleniyor. Asus yaklaşan ROG Phone telefonu için uğursuz olduğu gerekçesiyle '4'ü atladığını doğruladı ve şirket bugün ROG Phone 5'in 10 Mart'ta tanıtılacağını açıkladı.

Telefon 10 Mart tarihinde tanıtılacak

İnternet sitesinde oluşturulan geri sayımda ve etkinlik sayfasında ROG Phone 5 hakkında hiçbir şey açıklanmıyor, ancak Geekbench testlerinde telefonun Android 11 ile kullanıcıların karşısına çıkacağı ortaya çıkmıştı. Öte yandan 8/ 16 GB olmak üzere iki RAM seçeneğiyle bir Snapdragon 888 işlemciye sahip olacağı görülmüştü.

Akıllı telefon buna ek olarak TENAA'da da kendisini göstermiş ve orada da bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. Telefonun 6.78 inçlik AMOLED ekrana sahip olmasının yanında 5G desteği sunması bekleniyor. Batarya tarafında ise 65W'a kadar hızlı şarj desteğinin onayladığını ve 6.000 mAh bataryaya sahip olacağını sizlere aktaralım.

Ayrıca telefonun iki farklı model numarası bulunuyor. Yukarıda ortaya çıkan ve sıralanan özellikler I005DA model kodlu ROG Phone 5 hakkında oluyor. Benzer özelliklere sahip küresel pazarlara gelmesi beklenen I005DB isimlendirmesine sahip başka bir model daha bulunuyor.