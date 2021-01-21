Bilgisayar Temizleme Nasıl Yapılır? Bilgisayar Temizliği Ve Bakımı Hakkında Bilgiler

Bilgisayar temizliği; bilgisayarların göstermiş olduğu performans ve ömürleri tarafından çok önemlidir. Temiz bilgisayarlar; pis olan bilgisayarlara nazaran hem daha iyi çalışacak hem de iyi verim sağlayacaktır. Bilgisayar temizliğinin yapılmasıyla uygulanması gereken adımların özenle ve tek tek yapılması gerekir.



Bilgisayar Temizleme Nasıl Yapılır?



Bilgisayarın temizlenmesi için bazı durumlara dikkat edilmesi ve adım adım temizlenmesi gereklidir. Bununla beraber bilgisayar temizliği için öncelikle donanımın temizlenmesi gerekmektedir. Sırasıyla bilgisayar temizleme adımları aşağıdaki gibi sıralanacaktır.



- Bilgisayarın Donanımının Temizlenmesi: Bilgisayarın iyi verim sağlayamaması ve yavaşlamasına neden olan en önemli durumu, donanım şeklinde tanımlanabilir. Donanımların içerisinde meydana gelen problemler, bilgisayarın iyi verim sağlayamamasına ve veriminin önemli oranda düşmesine sebep olmaktadır. Bundan ötürü de belli aralıklarla bilgisayarların donanımı temizlenmelidir.



- Bilgisayarın Fan Kısmının Temizlenmesi: Bir bilgisayarın temizlenmesinde ilk önce fandan başlamak gereklidir. Bilgisayarın ısınmasını önleyen fan; bilgisayar açısından çok önemli bir yerdedir. Tozlanmış olan fan, bilgisayarın ilk alındığı zamanlara nazaran verim açısından zayıflayabilir. Verim açısından zayıflayan fan, işlemcilerin aşırı ısınmasına ve bu yüzden de zarar görmesine sebep olabilmektedir.



- Tozlar Doğru Bir Şekilde Temizlenmeli: Bilgisayar kasasının açılmasıyla beraber yüksek olasılıkla olabildiğince tozlu bir görünüm ile karşılaşmak mümkündür. Bilgisayar kasasının içerisinde yer alan her parçanın, bilgisayar açısından oldukça önemli olduğu belirtilebilir. Bu yüzden bu parçaların da temizlenmesi gereklidir. Temizleme işlemi de oldukça hassas ve özenli bir şekilde yapılmalıdır. Elektrikli süpürgeden yardım alarak, tozların önemli oranda azalması kesin olacaktır.



- Kalan Donanım Parçalarının Temizlenmesi: Sadece kasa içerisinde yer alan donanımlar olmamakla beraber kasanın dışındaki donanımların da belli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Monitör, klavye, fare gibi donanım parçalarının da belli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Nemli bir bezle temizlemek de önemli olacaktır.



- Yazılım Temizlemesi: Bilgisayarların kasanın dışındaki ilave parçaların ve donanım parçalarının dışında yazılımlarının da belli zamanlarda temizlenmesi önemlidir. Virüs programı destekleri alarak bilgisayara istemeden indirilmiş olan kötü hedefli yazılımların farkına varılabilir ve bu şekilde bilgisayardan kaldırılabilir. Günümüzde İnternet çapında oldukça fazla virüslü belgeler vardır. Bu virüs içerikli belgeler de bilgisayarın veriminin düşmesine neden olmaktadır. Bilgisayarın içerisinde uzun zamandır işe yaramayan ve gereksiz görülen belgelerin silinmesi, bilgisayarın hızlanmasına yardımcı olacaktır.



Bilgisayar Temizliği ve Bakımı Hakkında Bilgiler



Bilgisayar temizliği ve bakımı hakkında bilinmesi gereken pek çok husus vardır. Pek çok insan bilgisayar temizliğini önemsemese de bu durumun oldukça yanlış olduğunu belirtmek gerekir. Bununla beraber bilgisayar temizliği ve bakımının belli aralıklarla yapılması, bilgisayarın daha verimli çalışmasına ve daha uzun ömürlü olmasına yardımcı olacaktır. Bilgisayar temizliği ve bakımı hakkında bilinmesi gereken bilgiler;



- Zaman içerisinde, bilgisayarın parçalarının içerisinde toz bileşenleri birikebilmektedir. Bu durumun da bilgisayarın daha fazla ısınmasının önüne geçen fanın tıkanmasına neden olacağı belirtilmelidir.

- Bilgisayarın içerisinde, kullanıcıyı hasta edecek bakteri ve mikroplar bulunabilmektedir. Bu yüzden kullanılan klavyenin belli aralıklarla dezenfektan içerikli ıslak mendillerle temizlenmesi oldukça önemli bir husustur.

- Kalıntılar ve tozlar hareketli bileşenlerin ya da tuşların çevresinde birikerek, arızalanmalarına ve bozulmalarına sebep olabilir.

- Çok sık bir şekilde ısınma yaşayan bilgisayarlar, yavaşlamaya ve verimli bir şekilde çalışmamaya mahkumdur. Bu durumda üretkenlik kaybına neden olacaktır. Böyle olumsuz durumlar ise cihazın ömrünü kısaltarak ek masrafların çıkmasına neden olabilir. Bozulan ve arızalanan hizmetlere ekstradan para harcamak kaçınılmaz olacaktır. Bilgisayar temizliği ve bakımının belli aralıklarla yapılması, bilgisayarın ömrü açısından önemli olacaktır.