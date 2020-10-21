Bölme İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (÷) Bölme İşareti Yapımı

Bilgisayar klavyesi üzerinde direk olarak tuşu bulunmayan bazı simgelerin nasıl yapılacağı merak konusu haline gelmeye başladı. Özellikle (÷) bölme işaretini yapmak için çeşitli teoriler ortaya atıldı. Ancak bu simgeyi yapmak sanıldığı kadar değil. Birden fazla tuş birleşimi ile bu işareti kolaylıkla yapabilirsiniz.



Bilgisayar Klavyesi İle (÷) Bölme İşareti Yapımı



Bilgisayar klavyesi ile (÷) bölme işaretini yapmak için klavyedeki boşluk tuşunun sol tarafındaki alt tuşu ile beraber klavyenin sağ tarafında ye alan rakamlar içinden 0247 tuşlaması yapılır. Bu şekilde kolaylıkla bölme simgesini yapabilirsiniz. Bu kısa yolu kullanırken alt tuşunu en son bırakmayı unutmayın.



Eğer alt tuşunu rakamlardan önce bırakırsanız istediğiniz simge çıkmayacaktır. Alt + 0247 kısa yolunun yanı sıra (÷) bölme işaretini bu alandan kopyalayarak da kullanmak istediğiniz alana yapıştırabilirsiniz. Ayrıca bu seçeneklerin yanı sıra bilgisayarın karakter eşlem tablosunu da kullanabilirsiniz. Fakat en kolay ve kullanışlı olan seçenek Alt + 0247 tuş birleşimidir. Bölme (÷) işareti zengin metinlerde veya matematiksel metinlerde sık sık kullanılmaktadır. Bu yüzden nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olmak son derece önemlidir.