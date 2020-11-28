Çift uydu konumlandırma sistemiyle kaybolmak imkansız!

Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, piyasaya sürdüğü yeni akıllı saati HONOR Watch GS Pro ile keşfetmeyi seven şehirli maceracılar için birçok önemli özelliği bir araya getiriyor. En zorlu koşullara dayanacak şekilde geliştirilen akıllı saat, benzersiz yüksek hassasiyetli çift uydu konumlandırma sistemi ve Rotadan Dönüş özelliği ile kaybolmanıza imkân tanımıyor. Telefondan bağımsız GPS işlevi ve anlık hava değişimlerini öngören barometre gibi özellikleri ile öne çıkan akıllı saat, 25 güne dek uzayan pil süresi ile doğadayken maceranın keyfini daha fazla çıkarmanızı sağlıyor.



HONOR Watch GS Pro, GPS dışında Rusya’nın geliştirdiği GLONASS uydu konumlandırma sistemine de sahip bir akıllı saat. Çift konumlandırma sistemiyle yüksek hassasiyet sunan Watch GS Pro, Rotadan Dönüş özelliğiyle birlikte yürüyüş rotanızı net bir şekilde belirliyor. Yanınızda bir akıllı telefon olmasa bile kullanabileceğiniz Rotadan Dönüş özelliği, doğada yolunuzu kaybetmeniz durumunda başlangıç noktanıza kolayca geri dönmenizi sağlayan yönergeleri ve haritayı size sunuyor. Bu sayede telefonunuzun pili bitmiş olsa da sadece HONOR Watch GS Pro’yla birlikte yolunuzu bulmak ve güvene ulaşmak oldukça kolay.



BEKLENMEDİK HAVA ŞARTLARINA HAZIR



Doğada her türlü sürprize hazırlıklı olmak gerek. Özellikle güneş ve Ay’ın durumu, hava şartları ve gelgit gibi beklenmedik olayları önceden bilmek, maceraya 1-0 önde başlamak demek. HONOR Watch GS Pro ile tüm bunlara hazırlıklı olmak mümkün. Gündoğumu ve günbatımı saatlerini veren akıllı saat, yine Ay’ın doğumu ve batımıyla birlikte bulunduğu evre bilgisiyle hareketlerinizi planlamanızı kolaylaştırıyor.Barometresi ile anlık hava değişimlerini de ölçebilen Watch GS Pro, bu sayede yağışlardan hemen önce bilgi alarak uygun kıyafetleri giymeniz ya da korunmanız için de size zaman tanımış oluyor. Ayrıca sonraki günlerle ilgili ortalama hava durum bilgisi sağlayabiliyor.



14 FARKLI ASKERİ TESTİ GEÇTİ



Amerikan Ordusu’nun askeri standartlara uygunluk için belirlediği MIL-STD-810G testlerine tabi tutulan HONOR Watch GS Pro bu testlerden başarıyla geçti. 70 derece yüksek ve eksi 40 derece düşük sıcaklık, tuz spreyi, nem, kum, toz, şok ve titreşim gibi 14 farklı ve zorlu testlerden geçen Watch GS Pro, bu sayede tüm zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyor. 50 metreye kadar da suya dayanıklılığa sahip olan akıllı saat, maceralarınızda yanınızda olması gereken akıllı bir asistan olarak öne çıkıyor.