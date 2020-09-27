Cumhurbaşkanı TEKNOFEST’te

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, takımlar ile sohbet ederek çeşitli kategorilerde gerçekleşen teknoloji yarışmalarına ait projelerin yer aldığı sergi alanını gezdi. Öğrencilerle sohbet edip, projeler hakkında bilgi alan Erdoğan, öğrencilerin hazırladığı alçak irtifa roket projelerine ise günün anısına imza attı. Festival alanında konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan; ‘‘İstanbul'da alevlenen teknoloji heyecanı dalga dalga tüm Anadolu'yu kuşattı. Neredeyse tüm illerimizden Teknofest'e ev sahipliği yapma teklifi geldi. Teknofest'e bu sene 81 ilin yanı sıra 84 ülkeden 100 bin katılımcı başvurusu yapıldı. Festivalin paydaş sayısının 14'ten 63'e yükselmesi, bu heyecanın her kesimi sardığının ispatıdır. Bu yıl Teknofest Gaziantep’te oldu. Gaziantep'ten yükselen heyecana ortak olmak istedik. Tüm yarışmacıları gönülden tebrik ediyorum. Edirne'de roket bilimine merak salan evladımızın kendini göstereceği yer işte burasıdır. Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada tohumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacak. Amerika'daki yarışmada başarılı olan uydusu fırlatılan ekip, şimdi uluslararası alanda başarılı girişimlerde bulunuyorlar. Bu yıl ki yarışmacılarımızdan da önümüzdeki yıllarda başarılı olacak gençlerimiz muhakkak çıkacaktır. İnsansız su altı sistemleri yarışmasında ipi göğüsleyen TEKNOFEST ekibi şimdi uluslararası alanda rekabet edecek özgün sistemler gelişiyor. İki defa roket takımı birinciliği kazanan gençlerimiz bu başarılarını girişime dönüştürmeye hazırlanıyor. Yapay zeka girişimi kuran gençlerimiz, TEKNOFEST'in lise seviyesi birincileriydi. Ülkemizde hala birilerinin teknoloji hamlemizi küçümsediklerini görüyoruz. Onlara vereceğimiz en büyük cevap işte buradaki manzaradır. İHA alanında bugün dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız. Bizim medeniyetimiz, insan, ilim, irfan medeniyetidir. Sık sık maziden atiye köprü kurmak ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine söylenmiş bir söz değildir. Geleceğin teknolojilerini üretmek istersen tarihinizi bilirseniz, kendinize olan güveninizde artacaktır. Bilim araştırma. Araştırma kelimesinin tam tercümesi ise yeniden keşfetmektir. Teknolojiye gönül veren gençlerimiz bu alanların neresinden ilerlerse ilerlesinler başarılı olacaklardır. Bu dünyada herkese yer var, yeter ki hayal edin. Şairin dediği gibi "Hep denedin, hep yenildin! Olsun gene dene, gene yenil! Daha iyi yenil! Bu azmin sonu zafere çıkar.’’ açıklamasında bulundu.

Teknolojinin kalbinin attığı festivalin üçüncü gününde Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar, Adalet Bakanı Sn. Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Adil Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Sn. Davut Gül, Gaziantep Belediye Başkanı Sn. Fatma Şahin ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı & Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Selçuk Bayraktar ödül töreninde öğrencilerimizin heyecanına ortak oldular.

30 İlde 30 Yeni DENEYAP Atölyesi

Türkiye Teknoloji Vakfı’nın çocuklara ve gençlere eğitim verdiği DENEYAP atölyelerinin yenileri Teknofest sahnesinde açıldı. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve programa katılan tüm bakanların gençlerle birlikte paylaştığı sahnede 30 farklı ilde kurulan 30 yeni Dene-Yap atölyesinin kurdele kesimi gerçekleştirildi. Otuz şehire eş zamanlı olarak gerçekleştirilen canlı bağlantılar ile DENEYAP atölyelerinin açılışı yapıldı.

Milli Gururumuz SoloTürk ve Türk Yıldızları Unutulmaz Anlar Yaşattı

TEKNOFEST’in üçüncü gününde SoloTürk, Gaziantep Kalesi çevresinde muhteşem gösteri uçuşları ile heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi milli gururumuz Türk Yıldızları Gaziantep semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları gökyüzüne Türk bayrağını resmetti.

Teknoloji Yarışmalarının Kazananlarına Ödülleri Verildi

TEKNOFEST 2020 Gaziantep kapsamında farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarının birincilik ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından teknoloji yarışmalarında derece yapan gençlere ödüllerini verdi. Bugün gerçekleştirilen ödül töreninde 20 farklı takım büyük bir heyecan ile ödüllerini aldı. TEKNOFEST, 27 Eylül'e kadar yarışmalarla ziyaretçiye kapalı olarak devam edecek.

#MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle gerçekleştiriliyor.

26 Eylül Birincilik Ödülü Kazanan Takımlar

• Roket Yarışması Alçak İrtifa: Samsun Üniversitesi Tanyeli Roket Takımı ödül miktarı 50.000,00 ₺

• Roket Yarışması Orta İrtifa: Pamukkale Üniversitesi Hazar Takımı – Orta İrtifa ödül miktarı 50.000,00 ₺

• Roket Yarışması Yüksek İrtifa: Pamukkale Üniversitesi Hazar Takımı - Yüksek İrtifa ödül miktarı 50.000,00 ₺

• Efficiency Challenge Elektrikli Araç: Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ – AESK ödül miktarı 40.000,00 ₺

• Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması: Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ – AESK 40.000,00 ₺

• Model Uydu Yarışması: Gebze Teknik Üniversitesi Spatium ödül miktarı 50.000,00 ₺

• İnsansız Hava Araçları Yarışması: Milli Savunma Üniversitesi Hezarfen ödül miktarı 30.000,00 ₺

• İnsansız Hava Araçları Yarışması: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İHAGER ödül miktarı 30.000,00 ₺

• Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması: Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi EBABİL

TAKIMI ödül miktarı 20.000,00 ₺

• Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması: Sivas Bilişim Teknolojileri ve Sanat Merkezi SİVAS BİLİŞİM İHA TAKIMI ödül miktarı 20.000,00 ₺

• 2241 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları: BATUHAN YILMAZ Bilgisayarlı görü ve derin öğrenme modelleri kullanılarak radyometrik görüntüleme teknolojisi ile kaçak eşya, silah ve canlı bomba tespiti. Ödül miktarı 15.000,00 ₺

• Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması: Abdullah Gül Üniversitesi FİXY ödül Bilgisayar ve Bilişim Vadisi'nde 1 yıl süre ile ücretsiz ofis imkanı

• İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması Temel Kategori: Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Goshawk Side ödül miktarı 30.000,00 ₺

• Jet Motor Tasarım Yarışması: İstanbul Teknik Üniversitesi Seyyal ödül miktarı 30.000,00 ₺

• Tarım Teknolojileri Yarışması: Yıldız Teknik Üniversitesi Ragribot ödül miktarı 20.000,00 ₺

• Helikopter Tasarım Yarışması: İstanbul Teknik Üniversitesi ITU BICOPTER ödül miktarı 30.000,00 ₺

• Akıllı Ulaşım İlkokul/ Ortaokul/ Seviyesi: Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi TAKIM KURAL ödül miktarı 10.000,00 ₺

• Akıllı Ulaşım Lise Seviyesi: Özel Kartal Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yesevi Göktürk ödül miktarı 10.000,00 ₺

• Akıllı Ulaşım Üniversite ve Üzeri Seviyesi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dijital Değnekçiler ödül miktarı 15.000,00 ₺

• Eğitim Teknolojileri Üniversite ve Üzeri Seviyesi: Atatürk Üniversitesi Sanal Clinic ödül miktarı 15.000,00 ₺