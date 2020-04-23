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    HaberlerTeknoloji Haberleri Dm'in Açılımı Ne Demek? Instagram'da Dm Atmak Ne Anlama Gelir?
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    23.04.2020 - 02:21 |

    Dm'in Açılımı Ne Demek? Instagram'da Dm Atmak Ne Anlama Gelir?

    Son dönemlerin en popüler terimleri arasında DM geliyor. Instagram üzerinde kullanılan bir terim olarak sosyal medya aracılığıyla belirli bir işlevin yapılmasına olanak vermektedir. Birçok kişi bu kısaltmanın ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, DM'in açılımı ne demek? Instagram'da DM atmak ne anlama gelir? İşte detaylar.

    Dm'in Açılımı Ne Demek? Instagram'da Dm Atmak Ne Anlama Gelir?

    DM Instagram üzerinden yaygın olarak kullanılan bir açılımıdır. Bu açılımın anlamı ise ‘direkt mesajın kısaltması’ şeklinde tanımlanmaktadır. Yani Instagram üzerinden herhangi bir kişiden mesaj alındığında, buna DM denmektedir.

    DM'in Açılımı Ne Demek?

    Sosyal medya kullanan birçok kişi günümüzde DM'in açılımı ne demek merak ediyor. Instagram üzerinden herhangi bir kişiye özel mesaj gönderdiğinizde ya da özel mesaj aldığınız zaman, bu DM olarak bilinmektedir. Son zamanlarda ise genel ‘sana DM gönderdim’ ya da ‘sana DM attım’ ve benzeri şeklinde tanımlanmaktadır.

    Özellikle Instagram aracılığıyla hikaye üzerinden DM son dönemlerde çok sık kullanılıyor. Böylece Instagram kullanıcıları karşılıklı olarak birbirlerine çok daha kolay şekilde ulaşım imkanı elde edebilmektedir. Atılan bir özel mesaj yani deme ile beraber, hikaye üzerinden kolaylıkla cevap verilebilmektedir.

     

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