Dolar İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle ($) Dolar İşareti Yapımı

Para ile uğraşan ya da döviz işlemleri gerçekleştiren pek çok kişi adına bilgisayar üzerinden ($) büyük öneme sahiptir. Bu işareti bilgisayar üzerinde farklı tuş kombinasyonları ile kolayca gerçekleştirmek mümkün.



Dolar İşareti Nasıl Yapılır?



Dolar işaretinin hem makale yazarken hem de rakamlar üzerinden çalışmalar gerçekleştirirken kullanılır. Özellikle günlük döviz işlemleri konusunda amaca uygun pek çok yerde değerlendirilmektedir. Bilgisayar klavyesi üzerinde bu işareti gerçekleştirebilmek için Alt Gr+4 kombinasyonunu ele almanız yeterlidir.



Bilgisayar Klavyesi ile ($) Dolar İşareti Yapımı



Bilgisayarda kolayca aktif hale getireceğiniz işaretler arasında ($) geliyor. Gün içerisinde amaca uygun olarak cümlede ya da rakamların yanında rahatlıkla kullanılabilir. Onun için Alt Gr+5 tuşlarına aynı anda basmanız yeterlidir. Bu konuda öncelikle istediğiniz rakamı yazabilir ve hemen ardından tuş kombinasyonu ile beraber ($) işaretini ekleyebilirsiniz.