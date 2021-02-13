Download Ne Demek? İngilizce Olan Download Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Download kelimesinin Türkçe anlamı indirme yapmaktır.



Download Ne Demek?



Download kelimesi internet ortamında kullanılan özel bir terimdir. Bir şeyi indirmek istediğimiz zaman karşımıza download kelimesi gelir. Download kelimesi Türkçe dilinde indirme anlamında kullanılır. Herhangi bir dosya veya veri indirmek aslında download yapmaktır. Download işlemi indirme olarak tanımlanarak hayatımızda yer alan bir kelimedir.



İngilizce Olan Download Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Download kelimesi İngilizce bir kelimedir. İndirme işlemi sırasında download sekmesi veya tuşuyla karşılaşabiliriz. Herhangi bir dosyayı veya veriyi indirirken download yaparız. Download yapma olarak kullanılan bu kelime, ülkemizde indirmek olarak tanımlanıyor. Bir şeyi indirmek istediğimiz zaman genellikle bu kelimeyi kullanıyoruz. Oyunu download yapma veya dosyayı download yapma gibi kelime öğeleri oluşturarak günümüzde kullanımı tercih ediliyor.