En popüler 5G telefon belli oldu: Liderlik değişti!

En popüler 5G telefon bir dönem Samsung'tan çıkmıştı. Yeni ortaya çıkan haberlere göre ABD'de en popüler 5G telefon iPhone 12 Pro Max oldu. Araştırma firması M Science ve hız test platformu Ookla, yeni 5G verilerini paylaştı. Bu verilere göre ABD'deki 50 eyaletten 49'unda iPhone 12 Pro Max en çok kullanılan 5G telefon oluyor.

Daha önce Samsung'tu şimdi Apple

PC Mag tarafından yapılan bir başka videoya göre en popüler 5G telefon iPhone 12 Pro oluyor. iPhone 12 Mini'nin satışlarının gecikmeye bağlı olarak oldukça az olduğunu ve beklenenin altında kaldığını vurgulayan verilerde, en popüler diğer iki telefonun Samsung'un Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 olduğu belirtiliyor.

Listede yer alan diğer telefon modelleri arasında ise sırasıyla; LG Wing 5G, TCL 10 5G, OnePlus Nord N10, Motorola Edge Plus ve Nokia 8 5G yerini alıyor.