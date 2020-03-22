Endüstri Nedir, Örnekleri Nelerdir? Endüstriyel Ne Anlama Gelmektedir?

Farklı ürünlerin üretilmesi, yetiştirilmesi ya da işlenmesi gibi unsurlar endüstri kavramının içerisinde yer alır. Günümüzde gerçekleştirilen üretimlerin büyük birçoğu sorunlu ticari faaliyet açısından endüstri ile sağlanır. Sektörlere bağlı olarak bu çalışmalar değişkenlik gösterir. Yaşamın pek çok farklı alanında yoğun olarak kullanılan birçok eşya veya ürün endüstri dünyasından geçer.



Endüstri Nedir, Örnekleri Nelerdir?



Enerji kaynağı sağlamak ya da hammaddelerin işlenmesi noktasında, bu kaynakları ortaya çıkarmak için kullanılan araçlara ya da yöntemleri endüstri denmektedir. Sanayi ile bağlantılı bir tanım olarak da dile getirilebilir. Yarı işlenmiş maddelerin ya da ham maddelerin hazır hale getirilmesi ise sanayidir. Buradan da anlaşıldığı gibi sanayi ile endüstri aynı sektöre ve amaca hizmet eder.



Endüstri örneklendirmek gerekirse pek çok farklı sektör ortaya çıkabilir.



- Farklı sanayi türleri,

- Gıda sektörü,

- İnşaat,

- Tekstil,

- Hububat,

- Kozmetik,

- Otomotiv,

- VCR,



Bu gibi alanlar üzerinden üreticilerin kullandığı mallar bütünü olarak endüstriyel anlam çıkarılabilir. Zira endüstri dendiği zaman sadece tüketiciye ulaştırılan mallar anlamına gelmez. Ayrıca bu malların üretimi konusunda çalışma gösteren ekipman, makineler ve farklı aletler de endüstri ürünleri arasında yer almaktadır. Özellikle sanayi devrimi olarak 4.0 ortaya çıktığı günden bu yana endüstri çok daha önemli noktaya ulaştı.



Endüstriyel Ne Anlama Gelmektedir?



Sanayi ile ilgili olan tüm unsurları endüstriyel denmektedir. Yani sanayileşme üzerinden ele alınan pek çok üretim kapsamında ilgili unsurlar endüstriyel anlamı taşımaktadır. Zaten endüstriyelleşme kelimesi de buradan geliyor.



Farklı ekipman ve malzeme ile pek çok sektör üzerinden değişik üretimlerin yapıldığı sanayi devrimi olarak da söylemek mümkün. Örnek verecek olursak endüstriyel aletler, endüstriyel tasarım, endüstriyel kirlenme, endüstriyel atıklar ya da endüstriyel duman gibi pek çok anlam üzerinde ifade etmek mümkün.

Günümüz arz-talep dengesine çok daha hızlı şekilde cevap verebilmek için endüstrileşme büyük öneme sahiptir. Zira ülkelerin gelişip daha modern ve refah yapıya ulaşabilmesi endüstriyel ve sanayi alanlarının gelişmesi ile paraleldir. Bu sebepten dolayı 4.0 sanayileşme devrimi ile beraber ortaya çıkan endüstriyel ürünler ve üretimler konusunda, ticari faaliyetler çok daha önemli noktaya ulaştı.