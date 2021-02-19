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    19.02.2021 - 13:14 | | milliyet.com.tr

    Fiyatıyla dudak uçuklatan altın kaplama PlayStation 5

    PlayStation 5 bir süre önce piyasaya sürüldü ve farklı versiyonları da ortaya çıkmaya başladı. Teknolojik cihazları lüks hale getiren ve üzerine de özel tasarım imzası ekleyen Rus merkezli Caviar, şimdi de altın kaplama bir PlayStation 5'i tanıttı. YouTube videosunda cihazı görünür kılan şirket, fiyatıyla dikkat çeken konsolu özel üretim olarak sunuyor.

    Fiyatıyla dudak uçuklatan altın kaplama PlayStation 5

    Daha önce iPhone 12 için altın kaplama ve özel tasarım versiyonlarıyla karşımıza çıkan Caviar, şimdi de oyunseverleri heyecanlandırılan PlayStation 5 tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Konsolun ve kolun ön kısımlarına eklenen altın dokusuyla birlikte fiyat etiketinde önemli bir yükselme bulunuyor. 

    Bugünkü dolar kuruyla birlikte yaklaşık 3 buçuk milyon TL değerindeki altın kaplama PlayStation 5 sadece çok az kişiye sesleniyor. Toplamda 9 farklı versiyonunu tasarlayan şirket bu tasarımların her birinde 4.5 kilogram altın kullanmış. Altını farklı dokularda tasarlayarak oyun konsolunun ön ve arka paneline entegre eden Caviar, bu noktada Sony'i karşısına alabilir. 

    Fiyatıyla dudak uçuklatan altın kaplama PlayStation 5

    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu için değiştirilmiş dış kapak tasarımına yer veren Dbrand şirketin canını sıkmıştı. Bu duruma ek olarak yaklaşık 500 bin dolar yani 3 buçuk milyon TL'lik bu oyun konsolu için henüz Sony tarafından açıklama gelmemiş olsa da rakam gerçekten çok yüksek.

    Fiyatıyla dudak uçuklatan altın kaplama PlayStation 5

    Bu rakamı herhalde kimse ödemez diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz zira, Golden Rock adı verilen bu özel sürüm oyun konsoluna talep oldukça yüksek. En son bildirildiği kadarıyla bin 300'ün üzerinde sipariş alan bu cihaza ünlü isimlerden de talep var. Ünlü NBA basketbolcusu LeBron James bu konsola talip olanlar arasında yerini alıyor. Oyun konsolunun farklı versiyonları farklı fiyat etiketlerine sahip olsa da en yüksek konfigürasyonda fiyat 500 bin dolara kadar çıkıyor.

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