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    19.10.2020 - 11:39 |

    Google Asistan’ın Android için sürüş desteği modu neredeyse hazır

    Google, Asistan uygulaması için sürüş modu desteğinin 2019 yılının ortalarında geleceğine söz vermişti ancak sözünü tutamamıştı, bir yıldır da bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yoktu. Ancak gelen son haberlere göre sürüş desteği neredeyse hazır.

    Google Asistan’ın Android için sürüş desteği modu neredeyse hazır

    Google, Asistan uygulamasının sürüş desteğini kısmi de olsa Android kullanıcılarına açtı. Programın arayüzü ilk tanıtıldığı resme göre oldukça değişik ancak konsept olarak sürüş sırasında dikkat dağıtan konuşma, yazışma ve müzik dinleme gibi şeyleri en aza indirmeyi sağlayan büyük tuşlar kısmı işleme konulmuş.

    Programın kısmi de olsa yayına girmesi test edilme amaçlı olabilir. Asistan şu anda Google’ın Haritalar ya da arama motorlarına bağlı çalışmıyor, ayrıca bir çok cihaz seçeneğinde kullanılabiliyor. Bu özelliğe erişim kullanıcının hesap cinsine de bağlı olabilir gibi görünüyor.

    Google’ın Android’e getirdiği yenilikleri bu kadar geciktirmesi pek alışılageldik değil, üstelik gecikmenin sebebi de bilinmiyor. Ancak, programın ilk arayüzüne kıyasla yapılan değişikler sayesinde sürüş esnasında birçok sıradan görevi üstlenebileceği de açık.

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