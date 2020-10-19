Google Asistan’ın Android için sürüş desteği modu neredeyse hazır

Google, Asistan uygulamasının sürüş desteğini kısmi de olsa Android kullanıcılarına açtı. Programın arayüzü ilk tanıtıldığı resme göre oldukça değişik ancak konsept olarak sürüş sırasında dikkat dağıtan konuşma, yazışma ve müzik dinleme gibi şeyleri en aza indirmeyi sağlayan büyük tuşlar kısmı işleme konulmuş.

Programın kısmi de olsa yayına girmesi test edilme amaçlı olabilir. Asistan şu anda Google’ın Haritalar ya da arama motorlarına bağlı çalışmıyor, ayrıca bir çok cihaz seçeneğinde kullanılabiliyor. Bu özelliğe erişim kullanıcının hesap cinsine de bağlı olabilir gibi görünüyor.

Google’ın Android’e getirdiği yenilikleri bu kadar geciktirmesi pek alışılageldik değil, üstelik gecikmenin sebebi de bilinmiyor. Ancak, programın ilk arayüzüne kıyasla yapılan değişikler sayesinde sürüş esnasında birçok sıradan görevi üstlenebileceği de açık.