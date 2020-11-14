BİST1.2911.54EURO9.09-0.08USD7.67-0.17ALTIN465.800.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Google fotoğrafların ücretsiz ve sınırsız depolama hizmetini sona erdiriyor
    ABONE OL
    14.11.2020 - 12:10 |

    Google fotoğrafların ücretsiz ve sınırsız depolama hizmetini sona erdiriyor

    Google, ücretsiz hesap kullananlara verdiği depolama hizmeti konusunda büyük bir değişikliğe gidiyor. Bu değişiklik yüzünden Google Fotoğraflar’ı kullanan kişi sayısında büyük değişimler yaşanabilir.

    Google fotoğrafların ücretsiz ve sınırsız depolama hizmetini sona erdiriyor

    Google Fotoğraflar, şu anda çözünürlükleri 16 megapikselden az olduğu sürece sınırsız fotoğraf ve video depolanmasına izin veriyor. 1 Haziran 2021 itibariyle ücretsiz hesap kullananlara megapiksel şartı kalkacak ancak 15 gigabyte sınırlı depolama alanı verilecek.

    Firmadan gelen açıklamada ortalama bir kullanıcının 15 gigabyte alanı doldurmasının üç yıl sürdüğü belirtildi. Bu üç yılın sonunda kullanıcıların ya paralı Google One hesabına geçmeleri ya da depolama alanlarından fotoğraf ve video silerek yer açmaları gerekecek. Google’ın Dökümanlar, Evraklar gibi çevrimiçi hizmetleri de bu tarih itibariyle kullanıcının depolama alanında yer kaplamaya başlayacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tuvalette bulunan 3 günlük bebeğin annesi: Üzgünüm, bırakmak zorundaydım

    Tuvalette bulunan 3 günlük bebeğin annesi: Üzgünüm, bırakmak zorundaydım

    Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

    Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Son dakika... MSB açıkladı! Teknik görüşmeler tamamlandı

    Son dakika... MSB açıkladı! Teknik görüşmeler tamamlandı

    Sıradaki Haber