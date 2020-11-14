Google fotoğrafların ücretsiz ve sınırsız depolama hizmetini sona erdiriyor

Google Fotoğraflar, şu anda çözünürlükleri 16 megapikselden az olduğu sürece sınırsız fotoğraf ve video depolanmasına izin veriyor. 1 Haziran 2021 itibariyle ücretsiz hesap kullananlara megapiksel şartı kalkacak ancak 15 gigabyte sınırlı depolama alanı verilecek.



Firmadan gelen açıklamada ortalama bir kullanıcının 15 gigabyte alanı doldurmasının üç yıl sürdüğü belirtildi. Bu üç yılın sonunda kullanıcıların ya paralı Google One hesabına geçmeleri ya da depolama alanlarından fotoğraf ve video silerek yer açmaları gerekecek. Google’ın Dökümanlar, Evraklar gibi çevrimiçi hizmetleri de bu tarih itibariyle kullanıcının depolama alanında yer kaplamaya başlayacak.