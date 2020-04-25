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    HaberlerTeknoloji Haberleri Hashtag (Heştek) İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle İşareti (#) Yapımı
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    25.04.2020 - 02:04 |

    Hashtag (Heştek) İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle İşareti (#) Yapımı

    Hashtag simgesi sosyal medya ortamlarında sık sık kullanılmaktadır. Twitter, Instagram, Facebook, Tumblr, Google Plus gibi ortamlarda yapılan paylaşımların neyi vurgulandığını belirtmek için # hashtag (heştek) işareti kullanılır. “Hashtag işareti nasıl yapılır?” sorunun bilgisayar klavyesi üzerinde nasıl yapıldığını hazırladık.

    Hashtag (Heştek) İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle İşareti (#) Yapımı

    Hashtag (heştek) Türkçede “Etiket” veya “Başlık Etiketi” manasına gelmektedir. Etiket simgesini yapmak için sözcüğün başına # (Hashtag) simgesi yazılır. Şimdi Windows bilgisayar klavyesi ile # hashtag simgesi nasıl yapılır onu anlatacağız.

    Bilgisayar Klavyesi ile # Hashtag Yapımı

    # simgesi iki çizgi dikey paralel ve iki çizgi yatay paralel biçimde kesişmesiyle meydana gelen number sing adı verilmektedir. Telefon klavyesinde de bu simgeyle karşılaşabilirsiniz. Bilgisayar klavyesinde # hashtag simgesi Alt Gr+3 birleşimi kullanılarak yapılır. Kısaca Alt Gr tuşuna basılı tutarak 3’e (harflerin üst tarafında sıralı olarak yazılmış 3 rakamı) basıldığı takdirde # simgesi yazılır. Hashtag simgesi F ve Q klavyede aynı biçimde yapılmaktadır.

    Ayrıca klavye üzerinde bulunamadığı zaman bazı özel karakterleri karakter kopya tablosunu kullanarak yapılabilir. Bunun için win+r kombinasyonunu kullanarak basıyoruz ve açılan çalıştır penceresine charmap komutunu yazarak karakter kopya tablosunu açarak da # simgesi yapılmaktadır.

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