Huawei Mate X2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Nilay Kamu/ Milliyet.com.tr

Telefonun özellikleri dün aşağı yukarı belli olmuştu. Katlanabilir ekranlı telefon için önceki seriden daha farklı bir tasarım benimseyen Huawei, Mate X2 modelini Çin'de gerçekleştirdiği bir çevrim içi etkinlikte tanıtmış oldu. Telefon menteşe yapısının ve katlanma yönünün değiştirilmesi ile dikkat çekiyor.

Huawei Mate X2 özellikleri arasında yüksek ekran çözünürlüğü ve dayanıklılık var

Huawei Mate X2 modelinin ekran tarafında kullanıcıları farklı boyutlar karşılıyor. Öncelikle telefonun açıldığında ve iç kısmında kalan geniş bölümü 8 inçlik, 2480 x 2200 ekran çözünürlüğüne sahip. Telefonun dış kısmında yer alan 'normal ekran' kısmında ise karşımıza 6.45 inçlik bir ekran çıkıyor ve bu ekranın 2700 x 1160 piksel çözünürlüğe sahip olduğu belirtiliyor.

Telefon ekran tarafında dikkat çekiyor ve OLED yapıdalar. Bu sayede 90Hz'e kadar ekran yenileme hızına çıkabilen telefon, 16 Megapiksel bir ön kamerası bulunuyor.

Arka tarafta ise 50 Megapiksel geniş açılı ana kamera, 16 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 12 Megapiksel telefoto, 3x ve 10x olmak üzere optik yakınlaştırma yapabilen kameralara ek olarak 8 Megapiksel SuperZoom yani süper yakınlaştırma yapabilen kamera lensi eşlik ediyor.

Dört renge sahip olan katlanabilir ekranlı telefon, siyah ve beyaz renklerine ek olarak pastel tonlarında pembe ve mavi renklerine de sahip. Telefona güç veren işlemci ise Kirin 9000 oluyor. Huawei Mate X2 kutudan EMUI 11.0 ile çıkıyor ve HarmonyOS güncellemesini alacak ilk telefonlardan birisi olacak. (Güncelleme nisan ayında resmi olarak çıkacak)

Cihazın 4.400mAh bataryasına 55W'a kadar çıkan hızlı şarj desteği sunuluyor ve 8 GB RAM yer alıyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki seçenek sunuluyor.

En merak edilen konulardan birisi de elbette fiyatı oluyor. Zira katlanabilir ekranlı telefonlar şu an için oldukça yüksek fiyat etiketlerine sahip.

Huawei Mate X2 8GB RAM ve 256 GB depolama alanı fiyatı: 2.785 dolar

Huawei Mate X2 8GB RAM ve 512 GB depolama alanı fiyatı: 2.940 dolar