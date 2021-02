Instagram'da günlük kaç hikaye atılıyor? İşte rakamlar...

The Social Media Today araştırmacılarının hazırladığı verilere göre Instagram her gün 200 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Her gün 500 milyon hikaye paylaşan kullanıcıların platformda geçirdiği ortalama süre de 53 dakika oluyor. Instagram'ın istediği gibi 'iş odaklı' paylaşım yapan ve işletmelerine değer katan 25 milyon hesap bulunuyor.

Instagram bu rakamlara ek olarak en çok 18 ve 34 yaş grubundaki kişilerin dikkatini çekiyor. En popüler yaş gruplarını 18/34 olarak bildiren istatistikler, Facebook ve Twitter etkileşimlerinin de Instagram üzerinden yüksek oranda olduğunu söylüyor.

Yıllar içinde milyonlarca yeni kullanıcı kazandı

Instagram kullanıcıları 'alışveriş' özelliği için aylık olarak 130 milyon kişi paylaşım yaparken, kullanıcıların yüzde 15'i ile yüzde 25'i 'yukarı kaydır( swipe up)' özelliğini kullanıyor. Instagram'ın Hikayeler özelliğinin bir parçası olarak karşımıza çıkan yukarı kaydırma bağlantıları sayesinde pek çok şirket reklamlarını görünür kılıyor.

Instagram için hazırlanan infografikte 2017 yılından 2020 yılına kadar ki market hacmi de gözler önüne serildi. Buna göre yıllar içinde oldukça düşük başlayan Influencer market hacmi 2020 yılında oldukça yüksek rakamlara ulaşmış. Bu yükseliş ise fotoğraf reklamlarından hikaye reklamlarına doğru kaymış durumda.

2021 yılının Reels için önemli bir dönüm noktası olacağı söylenen istatistikte, ilerleyen dönemde Instagram'ın kullanıcı sayısını da katlayacağı belirtiliyor.