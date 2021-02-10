Inverter Nedir, Ne İşe Yarar? Inverter Nerelerde Kullanılır?

İnvertörlerde mekanik kapasite kontrolü ile enerji tasarrufu sağlar, ani düşük deşarjlı motor kalkışı sağlanır. İnvertör ile bakım onarım masrafları azalırken doğal kaynaklardan kaliteli elektrik üretebilme imkanı tanır.

Inverter Nedir?

Bir inverter (invertör), elektrik dönüşümünün bir öğesi olduğu inverter nedir sorusuna cevaptır. İnvertör olarak da adlandırılabilir. Herhangi bir doğru akım (DC) kaynağından alınan voltajı dönüştürür ve alternatif akımın (AC) frekansı olan sabit veya değişken genlikte bir voltaj elde eder

İnvertörler, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek için kullanılır. Ayrıca, mobil cihaz olarak kullanılan herhangi bir TV'nin aydınlatması için de kullanılır. Temel amacı dalgalanmaları, dengesizlikleri ve sistem kesintilerini önlemektir. Bu durumda sistem daha dengeli, etkili ve verimli çalışacaktır. Herhangi bir mekanik bileşende oluşabilecek hasarı minimuma indirir. Bu şekilde mekanik parçaların ömrü uzatılabilir ve maliyetler azaltılabilir.

Enerji alanında da invertörler görülebilir. Örneğin kaliteli, dengeli ve kesintisiz bir enerji için güneş ve rüzgar gibi kaynakları kullanır.

Inverter Ne İşe Yarar?

Şebekeden gelen yüksek gerilim akımını daha uygun 220 V akıma dönüştürmek için kullanılır. Aksi takdirde akımı kullanamayız. Ayrıca 12V, 24V, 48V doğru akım 220V alternatif akıma çevrilir. Hız ayrıca 0,5 Hz ile 2000 Hz arasında da ayarlanabilir. Elektrik dalgalanmaları bobine ve kondansatöre temiz bir şekilde iletilir.

Inverter Nerelerde Kullanılır?