iOS 14.5 güncellemesiyle iPhone kullanıcılarının kazanacağı ‘gizlilik’

Apple iOS 14.5 güncellemesiyle ziyaret ettiğiniz bir internet sitesinin sahte olup olmadığını kontrol ederken şu anda IP adresinizi Google'a gönderen Safari'deki bir gizlilik özelliğini değiştirecek. iOS 14.5'te Apple, işlem sırasında özel bilgilerinizin paylaşılmasını engellemek için "Sahte Web Sitesi Uyarısı" içeren bir proxy kullanmaya başlayacak.

Apple'ın iOS 14.5 için ilk beta sürümü artık geliştiriciler ve herkese açık beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve yeni özellikler de ortaya çıkmaya başlıyor. iPhone ve iPad sahiplerinin bildiği gibi, Apple sık sık daha küçük güncellemelerde bile yeni özellikler ekliyor, bu kesinlikle iOS 14.5 sürümünde de geçerli olacak.

Apple gizlilik için daha sıkı özellikler sunmaya başlıyor

iOS 14.5 için ilk beta ayın başında piyasaya sürüldü ve güncellemenin en önemli özelliği iPhone'un ekran kilidini maske takarken Apple Watch ile açabilmek olsa da, iOS 14.5 ayrıca Apple'ın akıllı telefonuna yeni bir gizlilik özelliği getiriyor. MacRumors'un keşfedip bildirdiği gibi iOS ve iPadOS kulanıcıları Safari'deyken, ziyaret edilen site şifreleri veya kredi kartı numaralarını çalmak gibi şüpheli veriler gönderiyorsa sizi uyarı veriyor.

Buna ek olarak Apple şimdi de“Sahte Web sitesi Uyarı” adı verilen bir özellikle birlikte geliyor. Apple'ın sitesinde açıkladığı gibi , bu özelliğin çalışması için, "Safari, internet sitesi adresinden alınan bilgileri internet sitesinin sahte olup olmadığını kontrol etmek için Google Güvenli Tarama'ya gönderebilir" diyor.

Google temelde hangi siteyi ziyaret ettiğinizi bilmese de yaptığınız işlem sırasında IP adresinizi bünyesine alabilir. Bunu istemeyen kullanıcılar için gelen özelliğe ek olarak ‘uygulama izleme şeffaflığı’ adı verilen bir özellik de sunuyor ve Apple gizlilik hedefleri için yeni bir adım daha atmış oluyor.