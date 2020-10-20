iPhone 12 ön siparişleri iPhone 11’i ikiye katladı

Ming-Chi Kuo adındaki bir analizcinin ele geçirdiği raporlara göre iPhone 12, ön siparişe açıldığı ilk 24 saatte yaklaşık 2 milyon adet sipariş alarak geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 11’in 800.000’lik adedini geçti. Ancak bu miktar yine de 2014’te ön siparişe açıldığı ilk 24 saat içinde 4 milyon satan iPhone 6’nın çok gerisinde.

iPhone 6, ön siparişe hem standart hem de Plus modelleriyle açılmıştı ancak iPhone 12, standart ve Pro modelleriyle açıldı. Fiyatı daha düşük olan iPhone 12 Mini ve hem ebat olarak daha büyük hem de daha pahalı olan iPhone 12 Pro Max, Kasım ayına kadar ön siparişe açılmayacak.

Apple firması henüz bu ön sipariş miktarlarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Geçen hafta düzenlenen etkinlikte ilk kez görücüye çıkan iPhone 12 modellerinin yanı sıra birçok yeni bilgisayar modeli ve başka yeni ürün de tanıtılmıştı ancak beklenildiği üzere iPhone 12, en çok beklenen ürün oldu.