Kripto para madenciliği nedir? Ekran kartı ile mining nasıl yapılır?

Kripto para madenciliği son yılların en revaçta olan meslek grupları arasında yer almaktadır. Son yıllarda müthiş bir değer elde eden kripto paralar arasında yer alan Bitcoin, Etherium gibi sanal paralar beraberinde Kripto para madenciliğini ortaya çıkarmıştır. Kripto para madenciliği konusunda araştırmaların sürdüren ve sürece yeni başlayan kullanıcılar ekran kartı ile madencilik nasıl yapılır, kripto para madenciliği nedir sorularına yanıt arıyor. İşte Kripto para madenciliği hakkında merak edilenler...

KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ NEDİR?

Kripto para madenciliği; en genel tanımı ile özel donanım ve yazılımlara sahip olan cihazların, karışık problemleri çözüp kripto para transfer işlemlerini onaylaması ve bunun neticesinde yeni üretilen kripto parayla ödüllendirilmesi olarak tanımlanabilir. Teorik olarak, bir internete ve bilgisayara sahip olan herkes mining yapabilir.

Mining (Madencilik) Nedir?

Kipto para madenciliği; oldukça özel donanım ve yazılımlara sahip olan cihazların, karışık problemleri çözüp, kripto para transferi işlemlerini onaylayarak bunun neticesinde yeni üretilmiş kripto parayla ödüllendirilmesidir. Teorik olarak internete ve bilgisayara sahip olan her birey, madencilik yapabilir.

Cüzdanların arasında yapılan transferler, pek çok blok zincirinde onaylanmadan bir işlem havuzuna aktarılmaktadır. Daha sonra bu işlemler bir araya getirilip blok oluşturulur. Bu bloklar, ağa bağlı olan cihazlar açısından doğrulanarak onaylandıktan hemen sonra blok zincirine yazılmaktadır. Kripto para madencileri; transfer işlemlerini doğrulayarak onayla ve blok zincirinin kopyasını saklar.

Bitcoin Crypto Mining Neden Yapılır?

Bitcoin madenciliği, Bitcoin sektörü içerisinde yapılan finansal işlemlerin onaylanması, transfer sağlamak ve yeni Bitcoinlerin üretilmesi adınadır. Blockhain ile ve merkezi olmayan sistemle çalışan Bitcoin mining en hızlı blok üretip ve işlemleri onaylayan kişilere ödül verir.

Ekran kartı ile mining nasıl yapılır?

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz kripto paralar için ilk zamanlarda ekran kartları ile madencilik faaliyetlerinde bulunan her bir kullanıcı 2020 yılı ortasından itibaren işlemlerin zorlaşmasının ardından Ekran kartı ile madencilik yapılır mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Kripto paralar arasında ilk sırada yer alan Bitcoin'in değerini her geçen gün arttırması ekran kartı ile mining yapılmasını zorlaştırdı. Bitcoin yerine alternatif ve daha düşülk değere sahip olan kripto para madenciliği halen ekran kartları ile yapılabilmektedir. Ancak Bitcoin gibi çok büyük bir değere sahip olan para birimi için mining yapmak büyük bir havuzu kaşıkla boşaltmaya benzeyeceğinden çok da tavsiye edilen bir metot sayılmamaktadır.

Ekran kartı ile Bitcoin madenciliği yapma tekrarlanan işlemlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır. İşlemcilerin yapısı ise çoklu ve farklı işlemleri gerçekleştirmeye uygun olduğu için madencilik faaliyetinde ekran kartı kullanımı ideal olandır. Çünkü madencilik işlemleri tekrarlanan ve birbirine benzeyen hesaplamaların gerçekleştirildiği bir işlemdir. Madencilik işlemi esnasında bilgisayar ekran kartı, şifre çözümü için denemeler gerçekleştirir. Ekran kartlarında bulunan hesap üniteleri de matematik işlemlerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamaktadır. Yukarıda sayılan nedenler çerçevesinde ekran kartı ile Bitcoin madenciliği yapmak, işlemci ile yapmaktan daha çok tercih edilen bir işlemdir.

Kriptopara Madenciliği Ne Kadar Kazandırır?

Tercih edilecek madencilik çeşidine, kripto para fiyatlarına ve birimine bağlı olmakla beraber kripto para madenciliğinden kar sağlamak zaman alır. Bir donanım satın alarak maliyetini denkleştirmesi ya da bulut madenciliği adına ödenen ücretlerin karşılığının alınması adına beklemek önemlidir. İşlemci gücü çoğaldıkça gelir elde etme olasılığı artsa da, elektrik tüketimi artmakta olup daha fazla cihazı birlikte çalıştırmak ve bu cihazların soğutulması güç hale gelmektedir. Cihazların sayısı çoğaldıkça cihazların işletilmesi, bakımlarını yapmak ve kontrol etmek adına harcanan vakitte artmaktadır.

Kripto para madenciliğinden kazanç sağlayabilmek adına cihazları soğutacak alana ve barındıracak alana, yeterli altyapı ve donanıma, cihazların işletilmesi için teknik bilgiye sahip olmak oldukça önemlidir. İş Kanıtı madenciliği yaparken, zorluk derecesi arttıkça gelirin düşeceği unutulmamalıdır. İş kanıtı madenciliği için gelirin korunması adına sürekli şekilde donanım yatırımının yapılması, performansları azalan cihazları yenilenmesi gerekmektedir.