Mikro İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (Μ) Mikro İşareti Yapımı

Klavyeden mikro işaretinin nasıl yapılacağını merak ediyorsanız bazı kısa yolları kullanmanız gerekir. Mikro işaretini klavye üzerinden oluşturmanın birkaç yolu bulunmaktadır.



Mikro İşareti Nasıl Yapılır?



Klavyede mikro tuşu bulunmamaktadır. Fakat bazı tuşları kullanarak mikro işaretini yapabilmek mümkündür. Bunun için kısa yollarda kullanılan Alt tuşunu kullanmak gerekir. Alt tuşuna basılı tutarak 0181 sayıları girilmelidir. Yani Alt+0181 kısa yolu kullanarak mikro işaretini oluşturabilirsiniz. Word, Excel, Power Point, Not Defteri veya Notepad gibi programlarda bu kısa yolu kullanarak mikro işareti oluşturulmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kısa yolları kullanırken klavyenin sağında bulunan sayı tuşlarını kullanmanızdır.



Kullanıcıların bu yol ile mikro işaretini oluşturamadıkları durumda bir başka yöntem daha bulunur. Buda klavye üzerinde bulunmayan sembolleri oluşturmak için kullanılan karakter eşlem tablosudur. Bilgisayarın arama bölümüne karakter eşlem yazarak tabloyu açmanız gerekmektedir. Yazı tipi Arial seçilip gelişmiş görünüm kutucuğu işaretlenmelidir.



Daha sonra Unicode'a git bölümüne mikro işareti olan 00B5 yazılmalıdır. Karşınıza çıkan işareti seçip, kopyala yapıştır yöntemi ile istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bu iki yöntem ile klavyede bulunmayan mikro işaretini istediğiniz programda oluşturabilirsiniz.