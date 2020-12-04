BİST1.3310.00EURO9.490.55USD7.810.60ALTIN461.240.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri NASA'dan yeni karar! 1 dolar ödeyecek
    ABONE OL
    04.12.2020 - 19:23 | | AA

    NASA'dan yeni karar! 1 dolar ödeyecek

    Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'dan toprak örneği alması için biriyle 1 dolar olmak üzere dört şirketle anlaştı.

    NASA'dan yeni karar! 1 dolar ödeyecek

    BBC'nin haberine göre, NASA, toprak örneğini, 2024'e kadar bir kadın ile bir erkek astronotu Ay'a göndermeyi planlayan Artemis programı dahilinde kullanacak.

    NASA'nın ayrıca Dünya dışı kaynakları çıkarma, satış ve kullanmayla ilgili bir iş modeli oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

    Lunar Outpost'un ajans için Ay'dan 1 dolara toprak örneği alacağı, bu iş için sözleşme yapılan diğer üç şirketin, Masten Space Systems ile merkezi Tokyo'da bulunan ispace ve Avrupa'daki bağlı kuruluşu olduğu ifade edildi.

    Sözleşmelerin toplam değerinin 25 bin 1 dolar olduğu kaydedildi.

    NASA'dan yapılan açıklamada, "Şirketler örnekleri toplayacak, bize topladıklarına dair görsel kanıt ve diğer veriyi sağlayacak. Bu olduktan sonra, materyal NASA'ya yollanacak." ifadesi kullanıldı.

    Robotik teknolojisi şirketi Lunar Outpost, toprak örneğini Ay'ın Güney Kutbu'ndan toplamayı planlıyor.

    Lunar Outpost'un 2023 yılında planladığı Ay seferi için Blue Origin ve diğer uzay araştırma şirketleriyle görüşmeler yaptığı ifade edildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mardin'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

    Mardin'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    SON DAKİKA || 4 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı-ölü sayısı bugünkü son durum paylaşıldı! Türkiye korona tablosu ayrıntıları belli oldu!

    SON DAKİKA || 4 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı-ölü sayısı bugünkü son durum paylaşıldı! Türkiye korona tablosu ayrıntıları belli oldu!

    Sıradaki Haber