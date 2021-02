Ocak ayında en çok indirilen mobil oyun belli oldu! Liderlik değişti

Nilay Kamu/ Milliyet.com.tr

Birkaç ay önce yayımlanan raporlarda salgın döneminde patlama yapan Among Us birinci sırada yerini alıyordu. En çok indirilen ve gündemdeki yerini koruyan Among Us, 2021 yılına liderliği kaybederek giriş yaptı. Mobil oyun en çok indirilen oyunlar listesinde ikinci sırada yerini alıyor. App Store tarafında da ikinci sırada yer alan oyun Google Play Store tarafında beşinci sırada yer alıyor.

Join Clash 3D 27 milyona yakın indirme ile ocak ayında en çok indirilen oyun oluyor. Oyun en çok Hindistan ve Endonezya’da oynanıyor ve popüler olmuş durumda. Geçen yılın aynı döneminden beri yaklaşık 3300 kat artış gösteren oyun, Asya bölgesinde dikkat çekmiş görünüyor.

Geçen yılın ağustos ayından beri birinci sırada yer alan Among Us, yaklaşık 323 milyon indirmeye ulaşmayı başarmasına rağmen ikinci sıraya geriledi. Oyun en çok ABD’de ve Brezilya’da popüler.

Hem App Store hem de Google Play Store tarafında en çok indirilen oyunlar sırasıyla; DOP 2, Sushi Roll 3D, Project Makeover, Roof Rails, Phone Case DIY, Oh God, Hit Master 3D ve Stacky Dash yerini alıyor.

En çok para harcanan oyunlarsa en çok indirilen oyunlara göre değişkenlik gösteriyor. Verilere göre en çok hasılat getiren( para harcanan oyunlar) arasında Honor of Kings yerini alıyor. Onu ise sırasıyla PUBG Mobile, Fate/Grand Order, Genshin Impact, Roblox, Pokemon GO, Coin Master ve Pro Baseball Spirits A takip ediyor.