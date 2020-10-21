Ohm İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (Ω) Ohm İşareti Yapımı

Klavyede bulunmayan sembollerin nasıl yapılacağı son günlerde en çok merak edilen konular arasındadır. Bunlardan biri olan ohm sembolünü bazı tuşlar yardımı ile sizlerde kolaylıkla yazabilirsiniz.



Bilgisayar Klavyesi ile (Ω) Ohm İşareti Yapımı



Bilgisayarda klavye yardımı ile ohm sembolü yazmak oldukça basittir. Bilgisayar klavyesi ile (Ω) işaretini yapamadıysanız bunun için Windows'un karakter bölümünü kullanabilirsiniz. Bunun için yapılacak ilk şey arama bölümüne karakter eşlem yazılmasıdır. Karşınıza çıkan karakter eşlem seçeneğine tıklamalısınız.



Daha sonra karşılaşılan yazı tipi bölümü Arial seçilip Gelişmiş Görünüm kutucuğuna tıklamalısınız. Sonrasında Unicode'a git bölümüne 03A9 yazıp Enter tuşuna basmalısınız. Karşınıza çıkan en üstteki (Ω) işaretine tıklayıp seç ve kopyala butonuna tıklamanız gerekmektedir. Bu şekilde (Ω) işareti kopyalanmış olacaktır. Daha sonra istediğiniz yere yapıştırmanız mümkündür.



Ohm sembolünü oluşturmak için yapılacak diğer bir yöntem ise kopyala yapıştır yöntemidir. Bunun için ise tarayıcınıza ohm sembolü yazıp çıkan (Ω) sembolünü CTRL+C ile kopyalayabilirsiniz. Daha sonra kopyaladığınız ohm sembolünü istediğiniz yere CTRL+V tuşlarına aynı anda basarak yapıştırabilirsiniz. Belirttiğimiz bu iki farklı yöntem ile ohm sembolünü kullanabilmeniz mümkündür.