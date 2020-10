Ok İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (↑,↓,→,←,↔) Ok İşareti Yapımı

Klavyede her karakter için bir tuş oluşturmak hem çirkin bir görüntü oluşturur hem de klavye kullanımını oldukça zor bir duruma getirir. Bu yüzden bazı tuşlara birden fazla görev verilerek hemen hemen tüm karakterlere klavyede yer verilmiştir.



Ok İşareti Nasıl Yapılır?



Ok işareti yapmak için klavyedeki alt tuşu ile num lock alanındaki rakam tuşları beraber kullanılır. Sağa bakan ok işaretini(→) yapmak için alt + 26 tuşlamasını yapmanız gerekiyor. 26 rakamını klavyenin sağındaki num lock rakamlarından yapmanız gerekiyor. Sola bakan ok işaretini(←)yapmak için ise alt + 27 tuşlarını kullanmanız gerekiyor. Yine bu rakamların num lock alanından yapılması gerekli. İki yönlü ok işaretini(↔) yapmak için ise alt + 29 tuşlarını beraber kullanmanız gerekiyor. Ok işaretlerini yaparken tuşlama rakamlarını num lock alanından seçmeniz gerekiyor. Aşı yönlü ok işareti(↓) için alt + 25 ve yukarı yönlü ok işareti(↑) için ise alt + 24 tuşlamaları kullanılmaktadır.



Bilgisayar Klavyesi İle (↑,↓,→,←,↔) Ok İşareti Yapımı?



Bilgisayar klavyesi üzerinden ok işaretlerinin kısa yolları şu şekildedir.

( ↑) alt + 24

(↓) alt + 25

( →) alt + 26

( ←) alt + 27

(↔) alt + 29

Bu tuşlamadaki rakamları num lock tuşları alanından seçmeniz gerekiyor.