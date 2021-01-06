Orijinal 'Kara Şimşek' açık arttırmada

‘80’li yılların ünlü dizisi Kara Şimşek’in başrol oyuncu David Hasselhoff, dizide kullandığı modifiye aracı açık artırmaya çıkardı.

Açık artırmanın detaylarındaki bilgilere göre araç sorunsuz şekilde çalışır durumda ancak dizideki gibi silahlarla donatılmış ya da sesli yanıt sistemine sahip halde gelmesinin beklenmemesi gerekiyor.

Aracın orijinal değerinin 175.000 ila 300.000$ arasında olduğu tahmin ediliyor ancak şu anki en yüksek teklif 975.000$.