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    06.01.2021 - 13:53 |

    Orijinal 'Kara Şimşek' açık arttırmada

    David Hasselhoff, Kara Şimşek dizisinde kullandığı orijinal Pontiack Firebird Trans Am’ı açık artırmayla satışa çıkardı. Ünlü aktör, açık artırmayı kazanan kişiye arabayı bizzat götürüp teslim edecek. Açık artırmanın bitiş tarihi 23 Ocak.

    Orijinal 'Kara Şimşek' açık arttırmada

    ‘80’li yılların ünlü dizisi Kara Şimşek’in başrol oyuncu David Hasselhoff, dizide kullandığı modifiye aracı açık artırmaya çıkardı.

    Açık artırmanın detaylarındaki bilgilere göre araç sorunsuz şekilde çalışır durumda ancak dizideki gibi silahlarla donatılmış ya da sesli yanıt sistemine sahip halde gelmesinin beklenmemesi gerekiyor.

    Aracın orijinal değerinin 175.000 ila 300.000$ arasında olduğu tahmin ediliyor ancak şu anki en yüksek teklif 975.000$.

    Orijinal Kara Şimşek açık arttırmada

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