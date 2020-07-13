Assassin's Creed Valhalla ne zaman çıkacak? Ubisoft açıkladı...

Her oyunuyla bizi bambaşka zaman dilimlerine götüren Assassin's Creed serisinin merakla beklenen yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla için çıkış tarihi açıklandı.

Bu sefer bir Viking savaşçısını oynayacağımız Assassin's Creed Valhalla'da, yönettiğimiz Eivor karakterini tercihimize göre kadın ya da erkek olarak ayarlayabileceğiz. Oyunda Viking mitolojisinden, Wessex kralı Aelfred dahil Sakson direnişleri ile de karşılaşacağız. Sevilen oyun serisinin son yapımı olan Assassin's Creed Valhalla 17 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak.