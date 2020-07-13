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    HaberlerOyun Haberleri Assassin's Creed Valhalla ne zaman çıkacak? Ubisoft açıkladı...
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    13.07.2020 - 10:29 |

    Assassin's Creed Valhalla ne zaman çıkacak? Ubisoft açıkladı...

    Ubisoft yaptığı açıklamayla birlikte Assassin's Creed Valhalla'nın çıkış tarihini açıkladı. İşte merakla beklenen oyunun açıklanan çıkış tarihi! Assassin's Creed Valhalla ne zaman çıkacak?

    Assassin's Creed Valhalla ne zaman çıkacak? Ubisoft açıkladı...

    Her oyunuyla bizi bambaşka zaman dilimlerine götüren Assassin's Creed serisinin merakla beklenen yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla için çıkış tarihi açıklandı.

    Bu sefer bir Viking savaşçısını oynayacağımız Assassin's Creed Valhalla'da, yönettiğimiz Eivor karakterini tercihimize göre kadın ya da erkek olarak ayarlayabileceğiz. Oyunda Viking mitolojisinden, Wessex kralı Aelfred dahil Sakson direnişleri ile de karşılaşacağız. Sevilen oyun serisinin son yapımı olan Assassin's Creed Valhalla 17 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak.

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