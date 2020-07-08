08.07.2020 - 18:02 |
Battlefield 2 sistem gereksinimleri neler?
Savaş oyunlarının efsanelerinden biri olarak kabul edilen Battlefield 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?
Bilgisayarınızın, Battlefield 2 oyununun çalışabilmesi için gereken minimum sistem gereksinimleri taşıyıp taşımadığını biliyor musunuz?
Battlefield 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP (32-Bit Only)
- İşleci: Intel Pentium 4 1.70GHz / Mobile AMD Athlon XP-M 1400+
- Video Card: GeForce FX 5700 / Radeon HD 8500M
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 512 Mb RAM
- Boş Depolama Alanı: 2.3 Gb Free
- Direct X Versiyonu: DirectX 9
Battlefield 2 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP (32-Bit Only)
- İşleci: Pentium 4 @ 2.4 GHz
- Video Card: GeForce FX 5700 / Radeon 9500
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 1 GB RAM
- Boş Depolama Alanı: 2.3 Gb Free
- Direct X Versiyonu: Directx 9