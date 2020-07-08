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    HaberlerOyun Haberleri Battlefield 2 sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 18:02 |

    Battlefield 2 sistem gereksinimleri neler?

    Savaş oyunlarının efsanelerinden biri olarak kabul edilen Battlefield 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

    Battlefield 2 sistem gereksinimleri neler?

    Bilgisayarınızın, Battlefield 2 oyununun çalışabilmesi için gereken minimum sistem gereksinimleri taşıyıp taşımadığını biliyor musunuz?

    Battlefield 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows XP (32-Bit Only)
    • İşleci: Intel Pentium 4 1.70GHz / Mobile AMD Athlon XP-M 1400+
    • Video Card: GeForce FX 5700 / Radeon HD 8500M
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 512 Mb RAM
    • Boş Depolama Alanı: 2.3 Gb Free
    • Direct X Versiyonu: DirectX 9

    Battlefield 2 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows XP (32-Bit Only)
    • İşleci: Pentium 4 @ 2.4 GHz
    • Video Card: GeForce FX 5700 / Radeon 9500
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 1 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 2.3 Gb Free
    • Direct X Versiyonu: Directx 9
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